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14 сентября 2020
TSL сообщает об убытках в $11,6 млн из-за пандемии
Фото: Tse Sui Luen
Гонконгская ювелирная компания Tse Sui Luen сообщила об убытках в размере 11,6 млн долларов США за год, закончившийся 31 марта. Продажи снизились на 28,3%, до 376 млн долларов. В прошлом году компания получила прибыль в размере 7 млн долларов, сообщается на сайте retailnews.asia.
Объясняя столь неутешительный результат, компания сослалась на торговый спор между США и Китаем, который ослабил потребительские настроения на ее основных рынках, на последовавшие за этим социальные волнения на улицах Гонконга с июня и на разрушительное воздействие пандемии COVID-19.
В ответ на спад продаж Tse Sui Luen договорилась с арендодателями о снижении арендной платы, минимизировала расходы на персонал и административные расходы, а также оптимизировала сеть магазинов.
В течение года оборот розничных предприятий Гонконга и Макао снизился на 44,6%, а продажи в сравнимых магазинах упали на 41,6%. Компания открыла четыре новых магазина в Гонконге в начале года, до социальных волнений и пандемии коронавируса. Продажи в Малайзии выросли на 19,3% за год, несмотря на закрытие розничной торговли по всей стране, чтобы остановить распространение COVID-19 с середины марта.
Онлайн-продажи выросли на 17,2% в течение года, чему способствовало присутствие на некоторых торговых площадках, а также рост посещаемости ее сайта, обеспечивающего прямой доступ к потребителю.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished