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14 сентября 2020
Открылась Индийская виртуальная международная ювелирная выставка
Министр Пиюш Гоял выступает на открытии выставки Фото: GJEPC
Вчера Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem and Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC) открыл первую в истории Индии Индийскую виртуальную международную ювелирную выставку (India International Jewellery Show - Virtual 2020 или IIJS Virtual 2020). Выставка будет открыта в течение 5 дней - до 16 октября 2020 года.
Министр торговли, промышленности и железных дорог Пиюш Гоял (Piyush Goyal) и главный министр штата Махараштра Уддхав Теккерей (Uddhav Thackeray), которые были почетными гостями мероприятия, присутствовали на церемонии виртуально и обратились к аудитории.
В своем выступлении Пиюш Гоял среди прочего сказал: «Я действительно горжусь GJEPC, который демонстрирует стойкость во время испытаний, когда мир страдает от неблагоприятных последствий пандемии и показывает прекрасные произведения искусства, используя для этого современные технологии».
«Такое применение технологий для охвата клиентов по всему миру показывает устойчивость индийского бизнеса, индийской промышленности и стремление обслуживать клиентов, особенно в преддверии сезона праздников, как в Индии, где мы празднуем Наваратри, Дуссера и Дивали, так и по всему миру, где Рождество и Новый год внесут радость в нашу жизнь и вернут хорошее настроение всему миру».
Уддхав Теккерей в своем выступлении отметил: «GJEPC хорошо адаптировался к меняющемуся образу жизни. Всем нам приходится сталкиваться с взлетами и падениями в жизни, но мы должны продолжать жить. Если бы это был обычный период, мы бы отметили Индийскую международную ювелирную выставку как фестиваль все вместе, встретившись лично. Когда мы говорим об украшениях и бриллиантах, мы вспоминаем о благоприятных событиях в жизни. Все вехи в жизни отмечаются бриллиантами и украшениями. Мы хотим сделать Махараштру центром торговли бриллиантами и ювелирными изделиями номер один не только в Индии, но и во всем мире. Я призываю отрасль быть более интерактивной, чтобы мы могли вместе реализовать эти планы».
Поздравляя GJEPC и отрасль, Теккерей далее сказал: «Сегодня мы собираемся продемонстрировать нашу ювелирную традицию всему миру в виртуальном формате. Поздравляю GJEPC с тем, что он стал лидером в этом деле».
Руководитель GJEPC Колин Шах (Colin Shah) в своем вступительном слове сказал: «Выставка получила огромный отклик как от компаний-экспонентов, так и от покупателей. Я оптимистично настроен и уверен, что Индийская виртуальная международная ювелирная выставка придаст столь необходимый импульс бизнесу драгоценных камней и ювелирных изделий в преддверии праздничного сезона. Я искренне признателен за поддержку и руководство министерству торговли, министерству финансов и правительству штата Махараштра, которые поддержали нас своевременными установками, которые помогли отрасли в эти непростые времена вернуть ее в нужное русло».
Вице-председатель GJEPC Випул Шах (Vipul Shah) со своей стороны заявил: «В целом отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий продемонстрировала устойчивость, хорошо адаптировалась к ситуации и оптимально использует цифровые средства для повседневной работы. В целом адаптация к новым нормам произошла быстро. Индийская виртуальная международная ювелирная выставка - это попытка построить надежную цифровую архитектуру, которая демонстрирует ведущих производителей Индии и связывает их с покупателями из Индии и всего мира. Я уверен, что выставка станет поворотным моментом в развитии бизнеса, торговли и экспорта в этом секторе».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished