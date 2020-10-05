Президент Российской Федерации провел рабочую встречу с руководителем АЛРОСА

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Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел в понедельник рабочую встречу с гендиректором АЛРОСА Сергеем Ивановым, с которым обсудил положение компании на мировом алмазном рынке, стоящие перед ней вызовы и планы на перспективу.Как сообщила пресс-служба АЛРОСА, глава государства со своей стороны отметил, что в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции мировая ювелирная отрасль и ее база – алмазодобывающая отрасль оказались в очень сложном положении.«АЛРОСА продолжает оставаться мировым лидером по добыче алмазов. Мы даже за последние месяцы немного нарастили нашу долю, несмотря на те кризисные тенденции, которые вы обозначили. Компания продолжает развиваться, мы занимаемся проектами в области операционной эффективности, автоматизации производства, работы с Большими данными – «цифровой рудник», ряд других проектов, которые были запущены», - рассказал Иванов президенту РФ.По его словам, на рынке сейчас есть признаки восстановления, за последние несколько недель АЛРОСА реализовала больше алмазного сырья, чем за несколько месяцев пандемии. Компания рассчитывает, что в четвертом квартале продажи будут близки к прошлогодним значениям.Кризис на рынке привел к беспрецедентному падению продаж АЛРОСА во втором квартале. АЛРОСА пришлось на себя взять функцию стабилизации международного рынка алмазов, поддержать ограночные фабрики, которые попали в достаточно сложную ситуацию. В частности, завод «Кристалл» был в достаточно сложной финансовой ситуации, определённое время находился в простое в связи с падением спроса на бриллианты. Недавно «Кристалл» возобновил производство. «Уверены, что до конца года мы сможем проработать на хороших оборотах и подготовиться к сезону праздников и к реализации ювелирных изделий», - сказал Иванов.Пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в работу компании. Начиная с марта, АЛРОСА совместно с руководством Республики Саха (Якутия) и федеральными структурами приняла ряд исчерпывающих решений по недопущению распространения коронавирусной инфекции.Говоря об инфраструктурных проектах, глава АЛРОСА отдельно отметил достоинства модели государственно-частного партнерства, выбранной несколько лет назад для строительства нового аэропорта в городе Мирном. АЛРОСА также занимаемся газификацией северных городов – в первую очередь города Удачный. Это позволит перейти с дорогой электроэнергии на собственную газовую генерацию и повысить надежность энергоснабжения, энергобезопасность северных районов.В пресс-релизе сообщается также, что АЛРОСА и Минфин в настоящее время обсуждают возможную закупку алмазов в Гохран РФ с целью дополнительно стабилизировать социальную обстановку в Республике Саха (Якутия) и помочь ее бюджету, для которого АЛРОСА служит системообразующей компанией.«При этом алмазы в 2008 году закупались по достаточно низким ценам в связи с кризисом, который на тот момент был, и впоследствии государство реализовало их на восстановившемся рынке с хорошей прибылью. Сейчас обсуждается ровно такой же инструмент. Это также было бы полезно, чтобы снять определенный объем алмазов с рынка, на котором может быть какое-то время дисбаланс между производством и потреблением», - сказал гендиректор АЛРОСА.