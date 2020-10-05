Dominion Diamonds объявила об отмене продажи рудника Экати

Сегодня

Dominion Diamonds объявила, что прекратила переговоры о продаже некоторых активов компании, включая алмазное месторождение Экати (Ekati) в Северо-Западных территориях Канады.

Как сообщается в пресс-релизе Dominion, предполагаемая продажа рудника Экати за 166 млн канадских долларов (US$126 млн) добывающей компании Washington Companies отменяется.

По информации Dominion, пользователи поручительских облигаций и покупатель зашли в «переговорный тупик» без каких-либо разумных шансов достичь соглашения, удовлетворяющего все стороны, прежде чем сделка будет передана в суд для утверждения 14 октября.

Неудавшиеся переговоры ставят под сомнение позицию Dominion в отношении рудника Даявик (Diavik), 40% акций которого владеет компания. Из аффидевита, поданного в рамках дела о защите кредиторов, следует, что Dominion задолжала более 41 млн канадских долларов за свою долю в обеспечении эксплуатации месторождения.

В июне этого года компания Rio Tinto, владеющая 60% акций Даявик, заявила, что больше не претендует на приобретение у Dominion ее доли акций.



Александр Шишло для Rough&Polished



