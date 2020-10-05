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Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
Вчера
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
21 сентября 2020
Эдвард Ашер: Всемирный алмазный совет активно поддерживает инициативы от рудника до рынка и стремится поддержать старателей и малые алмазодобывающие компании
Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже...
14 сентября 2020
Dominion Diamonds объявила об отмене продажи рудника Экати
Как сообщается в пресс-релизе Dominion, предполагаемая продажа рудника Экати за 166 млн канадских долларов (US$126 млн) добывающей компании Washington Companies отменяется.
По информации Dominion, пользователи поручительских облигаций и покупатель зашли в «переговорный тупик» без каких-либо разумных шансов достичь соглашения, удовлетворяющего все стороны, прежде чем сделка будет передана в суд для утверждения 14 октября.
Неудавшиеся переговоры ставят под сомнение позицию Dominion в отношении рудника Даявик (Diavik), 40% акций которого владеет компания. Из аффидевита, поданного в рамках дела о защите кредиторов, следует, что Dominion задолжала более 41 млн канадских долларов за свою долю в обеспечении эксплуатации месторождения.
В июне этого года компания Rio Tinto, владеющая 60% акций Даявик, заявила, что больше не претендует на приобретение у Dominion ее доли акций.
Александр Шишло для Rough&Polished