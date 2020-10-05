Эксклюзив
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
Сегодня
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
21 сентября 2020
Эдвард Ашер: Всемирный алмазный совет активно поддерживает инициативы от рудника до рынка и стремится поддержать старателей и малые алмазодобывающие компании
Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже...
14 сентября 2020
Огранщики алмазов в Южной Африке процветают в условиях изоляции
Южноафриканская компания Nungu Diamonds, занимающаяся огранкой алмазов, сообщила, что продажи ее ювелирных изделий, выполненных на заказ, выросли на 60% после того, как в марте Южная Африка ввела режим строгой самоизоляции. По словам основателя компании Кеалебога Пуле (Kealeboga Pule), покупатели, находясь целыми неделями дома, проводили время, получая онлайн-консультации, и, когда в июне магазины снова открылись, они выстроились в очередь за покупками.
Nungu Diamonds утверждает, что цены на ювелирные изделия не изменились. Однако прибыль может вырасти, поскольку снижение мирового спроса привело к снижению цен на алмазное сырье, закупаемое на рудниках.
Thoko’s Diamonds, еще одна южноафриканская компания, чей бизнес был основан на продаже алмазного сырья и бриллиантов, заявила, что намерена заняться ювелирными изделиями.
Зифо Дламини (Zipho Dlamini), совладелец Thoko’s Diamonds, сказал, что в обычный год этот семейный бизнес поставляет на рынок более 500 каратов камней. Пока что в этом году компания продала менее 20 каратов, и прибыль упала на 65 процентов, поскольку экспорт, на который приходится более половины ее бизнеса, прекратился. Thoko’s Diamonds надеется, что ее новая линия серег понравится местному рынку. «Из-за COVID-19 нам удалось перейти в ювелирное дело», - говорит Дламини.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished