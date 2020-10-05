Огранщики алмазов в Южной Африке процветают в условиях изоляции

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Алмазная промышленность Южной Африки, известная своими продажами сырья во всем мире, ищет возможности для восстановления своего состояния после спада от коронавируса поближе к дому. Еще до того, как новый коронавирус вызвал пандемию, цены на бриллианты и спрос были низкими, говорится в сообщении издания Arab News.

Южноафриканская компания Nungu Diamonds, занимающаяся огранкой алмазов, сообщила, что продажи ее ювелирных изделий, выполненных на заказ, выросли на 60% после того, как в марте Южная Африка ввела режим строгой самоизоляции. По словам основателя компании Кеалебога Пуле (Kealeboga Pule), покупатели, находясь целыми неделями дома, проводили время, получая онлайн-консультации, и, когда в июне магазины снова открылись, они выстроились в очередь за покупками.

Nungu Diamonds утверждает, что цены на ювелирные изделия не изменились. Однако прибыль может вырасти, поскольку снижение мирового спроса привело к снижению цен на алмазное сырье, закупаемое на рудниках.

Thoko’s Diamonds, еще одна южноафриканская компания, чей бизнес был основан на продаже алмазного сырья и бриллиантов, заявила, что намерена заняться ювелирными изделиями.

Зифо Дламини (Zipho Dlamini), совладелец Thoko’s Diamonds, сказал, что в обычный год этот семейный бизнес поставляет на рынок более 500 каратов камней. Пока что в этом году компания продала менее 20 каратов, и прибыль упала на 65 процентов, поскольку экспорт, на который приходится более половины ее бизнеса, прекратился. Thoko’s Diamonds надеется, что ее новая линия серег понравится местному рынку. «Из-за COVID-19 нам удалось перейти в ювелирное дело», - говорит Дламини.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



