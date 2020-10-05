Эксклюзив
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
Сегодня
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
21 сентября 2020
Эдвард Ашер: Всемирный алмазный совет активно поддерживает инициативы от рудника до рынка и стремится поддержать старателей и малые алмазодобывающие компании
Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже...
14 сентября 2020
De Beers Group представляет «Перезапуск» - совместную дизайнерскую инициативу
Инициатива направлена на то, чтобы помочь «перезапустить» восприятие природных алмазов людьми и пролить свет на значительный положительный вклад, который эти камни приносят людям и местам их добычи, путем сотрудничества с признанными и подающими надежды дизайнерами ювелирных изделий, которые будут устанавливать бриллианты, полученные из алмазов, добытых компанией De Beers, в украшения, символизирующие экологическую устойчивость в отрасли.
Представленная в прошлый четверг инициатива является результатом сотрудничества с пятью ведущими дизайнерами США, которые разделяют страсть к природным бриллиантам и экологически чистым источникам - Джейд Трау (Jade Trau), Дженни Квон (Jennie Kwon), Джулес Брайант (Julez Bryant), Сара Вайнсток (Sara Weinstock) и Зои Чикко (Zoë Chicco).
В конце прошлого года дизайнеры отправились в Ботсвану, чтобы посетить производственные предприятия De Beers Group и ознакомиться с рядом общественных и природоохранных программ, а также узнать о приверженности компании делу постоянного строительства, которое направлено на создание положительного наследия путем защиты окружающей среды, помощи людским сообществам в деле улучшения жизни, отстаивания прав женщин и сохранения ведущей роли в сфере этической практики.
После этой поездки каждый дизайнер создал уникальный кулон с бриллиантами от De Beers, вдохновленный людьми, дикой природой и прекрасным ландшафтом Ботсваны, а также общим стремлением помочь изменить мир к лучшему.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished