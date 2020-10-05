De Beers Group представляет «Перезапуск» - совместную дизайнерскую инициативу

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Чтобы отметить положительное влияние природных алмазов, De Beers Group представила программу «Перезапуск» (‘Reset’), включающую в себя серию работ, выполненных в сотрудничестве с дизайнерами ювелирных изделий, чтобы начать обсуждение проблем устойчивого экологического развития и предложить свежий взгляд на положительное влияние, оказываемое природными алмазами.

Инициатива направлена на то, чтобы помочь «перезапустить» восприятие природных алмазов людьми и пролить свет на значительный положительный вклад, который эти камни приносят людям и местам их добычи, путем сотрудничества с признанными и подающими надежды дизайнерами ювелирных изделий, которые будут устанавливать бриллианты, полученные из алмазов, добытых компанией De Beers, в украшения, символизирующие экологическую устойчивость в отрасли.

Представленная в прошлый четверг инициатива является результатом сотрудничества с пятью ведущими дизайнерами США, которые разделяют страсть к природным бриллиантам и экологически чистым источникам - Джейд Трау (Jade Trau), Дженни Квон (Jennie Kwon), Джулес Брайант (Julez Bryant), Сара Вайнсток (Sara Weinstock) и Зои Чикко (Zoë Chicco).

В конце прошлого года дизайнеры отправились в Ботсвану, чтобы посетить производственные предприятия De Beers Group и ознакомиться с рядом общественных и природоохранных программ, а также узнать о приверженности компании делу постоянного строительства, которое направлено на создание положительного наследия путем защиты окружающей среды, помощи людским сообществам в деле улучшения жизни, отстаивания прав женщин и сохранения ведущей роли в сфере этической практики.

После этой поездки каждый дизайнер создал уникальный кулон с бриллиантами от De Beers, вдохновленный людьми, дикой природой и прекрасным ландшафтом Ботсваны, а также общим стремлением помочь изменить мир к лучшему.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



