Эксклюзив
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
Вчера
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
21 сентября 2020
Эдвард Ашер: Всемирный алмазный совет активно поддерживает инициативы от рудника до рынка и стремится поддержать старателей и малые алмазодобывающие компании
Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже...
14 сентября 2020
AIGS запускает программу создания сертификатов для драгоценных камней, передаваемых на консигнацию
«COVID-19 затронул предприятия по всему миру. Во многих странах по-прежнему действуют ограничения на поездки. Многие выставки драгоценных камней отменены или отложены, - говорит Кеннеди Хо (Kennedy Ho), руководитель лаборатории в Бангкоке. - Покупатели больше не могут посещать своих поставщиков, чтобы купить драгоценные камни. Поставщики также не могут посещать своих клиентов. Из-за этого многие клиенты запрашивают драгоценные камни на условиях консигнации. Доставка драгоценных камней клиентам и обратно стоит дорого. Мало того, всякий раз вы можете отправлять драгоценные камни только одному клиенту».
Программа создания сертификатов для драгоценных камней, передаваемых на консигнацию, позволит дилерам отправлять сертификаты AIGS клиентам, просто сканируя штрихкод. Клиенты будут получают сертификат AIGS, который включает в себя видео о драгоценном камне, позволяющее рассмотреть его со всех сторон. Видео снято профессионально, чтобы клиенты имели хорошее представление о цвете и чистоте драгоценного камня. Программа сейчас выпущена в бета-версии, и некоторые клиенты в настоящее время используют ее в пробном режиме.
«Никакие фотографии, видео или сертификаты драгоценных камней не могут заменить личный осмотр камня, но в период ограничений на поездки это может стать отличным инструментом для продажи драгоценных камней», - отмечает Кеннеди Хо.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished