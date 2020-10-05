AIGS запускает программу создания сертификатов для драгоценных камней, передаваемых на консигнацию

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Азиатский институт геммологических наук (Asian Institute of Gemological Sciences, AIGS) внедряет программу создания сертификатов для драгоценных камней, передаваемых на консигнацию, в ответ на проблемы, с которыми сталкиваются дилеры из-за COVID-19.

«COVID-19 затронул предприятия по всему миру. Во многих странах по-прежнему действуют ограничения на поездки. Многие выставки драгоценных камней отменены или отложены, - говорит Кеннеди Хо (Kennedy Ho), руководитель лаборатории в Бангкоке. - Покупатели больше не могут посещать своих поставщиков, чтобы купить драгоценные камни. Поставщики также не могут посещать своих клиентов. Из-за этого многие клиенты запрашивают драгоценные камни на условиях консигнации. Доставка драгоценных камней клиентам и обратно стоит дорого. Мало того, всякий раз вы можете отправлять драгоценные камни только одному клиенту».

Программа создания сертификатов для драгоценных камней, передаваемых на консигнацию, позволит дилерам отправлять сертификаты AIGS клиентам, просто сканируя штрихкод. Клиенты будут получают сертификат AIGS, который включает в себя видео о драгоценном камне, позволяющее рассмотреть его со всех сторон. Видео снято профессионально, чтобы клиенты имели хорошее представление о цвете и чистоте драгоценного камня. Программа сейчас выпущена в бета-версии, и некоторые клиенты в настоящее время используют ее в пробном режиме.

«Никакие фотографии, видео или сертификаты драгоценных камней не могут заменить личный осмотр камня, но в период ограничений на поездки это может стать отличным инструментом для продажи драгоценных камней», - отмечает Кеннеди Хо.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



