Southstone подписала соглашение о создании СП по добыче алмазов и эксплуатации рудников

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Компания Southstone заключила с Gumrock Mining соглашение о создании совместного предприятия по добыче алмазов и эксплуатации рудников, которое позволяет ей следовать своей корпоративной стратегии, нацеленной на скорейшее использование возможностей по добыче алмазов в Южной Африке.

Как отмечает компания, в рамках совместного предприятия предусматриваются объемы производства от 7 000 до 40 000 тонн руды в месяц.

Срок действия данного соглашения составляет пять лет, начиная с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2025 года. Деятельность совместного предприятия будет сосредоточена на добыче алмазов в рамках любых концессий или разрешений на добычу, которые могут быть согласованы обеими сторонами в Южной Африке.

Совместное предприятие подразумевает равное разделение всех операционных расходов, а также всей прибыли и убытков.

Компания Gumrock Mining от имени совместного предприятия заключила соглашение с первыми подрядчиками по участкам Farm Kareepan 177, Farm Goegedacht 197, Farm Kameelpan 148, Farm Leeuwfontein 185 и Farm Kameelboom 150.

Площадь владения составляет 1 819 гектаров и находится в Северо-Западной провинции ЮАР.

Совместное предприятие начало проходку пробных шурфов в этом районе. На сегодняшний день вырыто и нанесено на карту более 60 пробных шурфов глубиной от 1 до 5 метров.

Ожидается, что проходка пробных шурфов продлится еще 1-2 недели, и как только будет определено местонахождение подходящего гравия, начнется отбор проб.

Какие-либо алмазы, извлеченные в этот период, будут проданы на открытом тендере.

Компания Gumrock проработала более 26 лет в сфере добычи аллювиальных алмазов по всей Южной Африке.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





