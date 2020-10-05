Lucapa возобновляет масштабные операции по добыче полезных ископаемых на Мотаэ

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Lucapa Diamond возобновила масштабную добычу на кимберлитовом руднике Мотае (Mothae) в Лесото, который оставался на техническом обслуживании с тех пор, как карантинные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса, вынудили компанию приостановить работы в конце марта 2020 года.

«Мотаэ вносит важный вклад в жизнь народа басуто, и Lucapa Diamond и правительство Лесото рады, что большинство наших бригад и подрядчиков вернулись на рудник, - сказал управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Мы также с нетерпением ждем реализации недавно одобренных маркетинговых инициатив, которые позволят получить дополнительную прибыль от дорогостоящей продукции Мотаэ».

Lucapa Diamond, компания-юниор, включенная в листинг Австралийской фондовой биржи (Australian Securities Exchange, ASX), заявила, что она возобновила добычу и обработку руды в соответствии с рекомендованными мерами по охране здоровья для обеспечения безопасности сотрудников и подрядчиков Мотаэ.

Работы по добыче полезных ископаемых будут доведены примерно до уровня в 75% от полной производственной мощности рудника из-за действующих инструкций по борьбе с коронавирусом.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



