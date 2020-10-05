Эксклюзив
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
Вчера
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
21 сентября 2020
Эдвард Ашер: Всемирный алмазный совет активно поддерживает инициативы от рудника до рынка и стремится поддержать старателей и малые алмазодобывающие компании
Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже...
14 сентября 2020
Lucapa возобновляет масштабные операции по добыче полезных ископаемых на Мотаэ
«Мотаэ вносит важный вклад в жизнь народа басуто, и Lucapa Diamond и правительство Лесото рады, что большинство наших бригад и подрядчиков вернулись на рудник, - сказал управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Мы также с нетерпением ждем реализации недавно одобренных маркетинговых инициатив, которые позволят получить дополнительную прибыль от дорогостоящей продукции Мотаэ».
Lucapa Diamond, компания-юниор, включенная в листинг Австралийской фондовой биржи (Australian Securities Exchange, ASX), заявила, что она возобновила добычу и обработку руды в соответствии с рекомендованными мерами по охране здоровья для обеспечения безопасности сотрудников и подрядчиков Мотаэ.
Работы по добыче полезных ископаемых будут доведены примерно до уровня в 75% от полной производственной мощности рудника из-за действующих инструкций по борьбе с коронавирусом.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished