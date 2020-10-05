Эксклюзив
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
Сегодня
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
21 сентября 2020
Эдвард Ашер: Всемирный алмазный совет активно поддерживает инициативы от рудника до рынка и стремится поддержать старателей и малые алмазодобывающие компании
Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже...
14 сентября 2020
Lucapa Diamond сократила свой долг компании Equigold до 5,9 млн долларов
Непогашенная задолженность Lucapa Diamond теперь уменьшена до 5,9 млн долларов.
Lucapa Diamond использовала ссуду, полученную от Equigold в 2017 году, для финансирования разработки своего второго проекта по добыче дорогостоящих алмазов - нового кимберлитового рудника Мотаэ (Mothae) мощностью 1,1 млн тонн руды в год в Лесото.
При получении этого кредита Lucapa Diamond указывала, что он выдается под 13% годовых и что по нему необходимо будет выплачивать и другие сборы.
Изначально это была трехлетняя кредитная линия, которая должна была быть погашена восемью квартальными платежами, начиная с декабря 2018 года.
Однако в конце прошлого года Lucapa Diamond и Equigold изменили условия кредитного соглашения, чтобы продлить срок погашения задолженности.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished