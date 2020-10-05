Lucapa Diamond сократила свой долг компании Equigold до 5,9 млн долларов

Сегодня

Lucapa Diamond выделила компании Equigold более 3,2 млн полностью оплаченных обыкновенных акций в счет погашения квартальных процентов и комиссионных в соответствии с условиями полученной кредитной линии в размере 15 млн долларов США.

Непогашенная задолженность Lucapa Diamond теперь уменьшена до 5,9 млн долларов.

Lucapa Diamond использовала ссуду, полученную от Equigold в 2017 году, для финансирования разработки своего второго проекта по добыче дорогостоящих алмазов - нового кимберлитового рудника Мотаэ (Mothae) мощностью 1,1 млн тонн руды в год в Лесото.

При получении этого кредита Lucapa Diamond указывала, что он выдается под 13% годовых и что по нему необходимо будет выплачивать и другие сборы.

Изначально это была трехлетняя кредитная линия, которая должна была быть погашена восемью квартальными платежами, начиная с декабря 2018 года.

Однако в конце прошлого года Lucapa Diamond и Equigold изменили условия кредитного соглашения, чтобы продлить срок погашения задолженности.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





