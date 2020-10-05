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11 сентября 2020
Southstone Minerals добыла 145 алмазов на руднике Оэна
Фото: Southstone Minerals
Как сообщила компания Southstone Minerals, в период с 1 июня по 31 августа 2020 года на ее алмазной шахте Оэна (Oena) в Южной Африке было извлечено 145 алмазов весом 479,9 карата.
Камни были проданы за 772 194 доллара США или по средней цене 1 988 долларов США за карат.
В течение указанного периода работа на руднике шла обычным ходом, и среди извлеченных из руды алмазов оказался камень весом 63,88 карата - крупнейший из добытых компанией.
Он был продан за 256 111 долларов США или по средней цене 4 009 долларов США за карат.
Также были обнаружены и проданы алмазы массой 42,06 карата и 31,14 карата.
Алмаз, весивший 42,06 карата, был продан за 338 583 доллара или по средней цене 8 050 долларов за карат, в то время как камень в 31,14 карата был продан за 60 160 долларов или по средней цене 1 932 доллара за карат.
Southstone Minerals сообщила, что добычей алмазов на руднике занимается один подрядчик, использующий восемь обогатительных установок для обработки поступающего с рудника материала и одну установку производства компании «Буревестник» для извлечения алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished