Эксклюзив
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
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О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
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Бриллианты - одна из немногих вещей, которые во все времена привлекали внимание людей во всех уголках мира
Доктор Уша Р. Балакришнан (Usha R. Balakrishnan), выдающийся историк индийских ювелирных украшений, живущая в Мумбае, является главным хранителем Всемирного музея алмазов (World Diamond Museum). Будучи автором и соавтором нескольких томов...
11 сентября 2020
Завод по производству синтетических алмазов построят в Псковской области
Фото: ОЭЗ «Моглино»
В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Моглино» под Псковом построят завод по производству синтетических алмазов и монокристаллических пластин, востребованных в радиоэлектронной промышленности, сообщила газета «Санкт-Петербургские ведомости».
Старт реализации проекта запланирован на конец этого года. Завод по синтезу монокристаллов планирует построить петербургское предприятие «Синтез Технолоджи» (Syntechno). Компания использует высокотехнологичные разработки для создания искусственных алмазов в лабораториях.
Технология выращивания алмазов постоянно совершенствуется и позволяет создавать высококачественные и крупные по размеру алмазы, тогда как добыча природных алмазов становится все боле дорогостоящей.
Предполагаемая сумма инвестиций в создание производства в «Моглино» превышает 600 млн рублей. В продукции завода 70% будут занимать монокристаллические пластины (более 5 тыс. каратов в год) и 30% – бриллианты (около 2 тыс. каратов в год).
Большая часть выпускаемой продукции будет отправляться на экспорт. На полную мощность производство планируется вывести в 2021 году. А к 2023 году предприятие намерено достичь уровня производства в 90 тыс. каратов в год.
Алекс Шишло для Rough&Polished