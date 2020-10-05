Завод по производству синтетических алмазов построят в Псковской области

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Фото: ОЭЗ «Моглино»

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Моглино» под Псковом построят завод по производству синтетических алмазов и монокристаллических пластин, востребованных в радиоэлектронной промышленности, сообщила газета «Санкт-Петербургские ведомости».Старт реализации проекта запланирован на конец этого года. Завод по синтезу монокристаллов планирует построить петербургское предприятие «Синтез Технолоджи» (Syntechno). Компания использует высокотехнологичные разработки для создания искусственных алмазов в лабораториях.Технология выращивания алмазов постоянно совершенствуется и позволяет создавать высококачественные и крупные по размеру алмазы, тогда как добыча природных алмазов становится все боле дорогостоящей.Предполагаемая сумма инвестиций в создание производства в «Моглино» превышает 600 млн рублей. В продукции завода 70% будут занимать монокристаллические пластины (более 5 тыс. каратов в год) и 30% – бриллианты (около 2 тыс. каратов в год).Большая часть выпускаемой продукции будет отправляться на экспорт. На полную мощность производство планируется вывести в 2021 году. А к 2023 году предприятие намерено достичь уровня производства в 90 тыс. каратов в год.