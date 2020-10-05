Rapaport: цены на бриллианты повышаются в преддверии праздничного сезона

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В сентябре настроения на алмазном рынке улучшились на фоне того, что в четвертом квартале ювелиры начали готовиться к праздничному сезону. Цены на бриллианты укрепились из-за дефицита и увеличения праздничных заказов, говорится в пресс-релизе компании Rapaport.

В нем отмечается, что с марта производство бриллиантов резко упало из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Крупные фабрики в Сурате в настоящее время работают на 60-70% своей мощности.

Выборочные закупки не позволяют поставщикам выполнять заказы из-за нехватки камней определенных категорий. Спрос на бриллианты весом 1 карат, цвета D-F, чистоты IF-VVS стабильный и цены устойчивые. Запасы бриллиантов весом от 0,30 до 0,50 карата в последние месяцы увеличились, поскольку ослабление ограничений правительством Индии позволило увеличить производство драгоценных камней.

Рынок алмазного сырья в сентябре был устойчивым, и рентабельность производства улучшилась после того, как De Beers снизила цены на алмазное сырье ниже 1 карата на 5–10% на своем сайте.

Rapaport также отмечает, что сейчас ювелиры в основном сосредоточены на приобретении товаров на условиях консигнации. Однако некоторые ювелирные компании начинают делать оптовые заказы на праздничный сезон. Ожидается, что свадебная категория украшений поддержит более широкий рынок ювелирных изделий.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





