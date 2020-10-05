Эксклюзив
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
21 сентября 2020
Эдвард Ашер: Всемирный алмазный совет активно поддерживает инициативы от рудника до рынка и стремится поддержать старателей и малые алмазодобывающие компании
Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже...
14 сентября 2020
Бриллианты - одна из немногих вещей, которые во все времена привлекали внимание людей во всех уголках мира
Доктор Уша Р. Балакришнан (Usha R. Balakrishnan), выдающийся историк индийских ювелирных украшений, живущая в Мумбае, является главным хранителем Всемирного музея алмазов (World Diamond Museum). Будучи автором и соавтором нескольких томов...
11 сентября 2020
Rapaport: цены на бриллианты повышаются в преддверии праздничного сезона
В нем отмечается, что с марта производство бриллиантов резко упало из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Крупные фабрики в Сурате в настоящее время работают на 60-70% своей мощности.
Выборочные закупки не позволяют поставщикам выполнять заказы из-за нехватки камней определенных категорий. Спрос на бриллианты весом 1 карат, цвета D-F, чистоты IF-VVS стабильный и цены устойчивые. Запасы бриллиантов весом от 0,30 до 0,50 карата в последние месяцы увеличились, поскольку ослабление ограничений правительством Индии позволило увеличить производство драгоценных камней.
Рынок алмазного сырья в сентябре был устойчивым, и рентабельность производства улучшилась после того, как De Beers снизила цены на алмазное сырье ниже 1 карата на 5–10% на своем сайте.
Rapaport также отмечает, что сейчас ювелиры в основном сосредоточены на приобретении товаров на условиях консигнации. Однако некоторые ювелирные компании начинают делать оптовые заказы на праздничный сезон. Ожидается, что свадебная категория украшений поддержит более широкий рынок ювелирных изделий.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished