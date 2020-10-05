Розничные продажи бриллиантов в Индии к октябрю-ноябрю вернутся на отметку 70-80% от уровня до пандемии COVID-19

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Розничный спрос на бриллианты в индийских городах первого уровня постепенно растет, и к октябрю-ноябрю этого года объем розничных продаж бриллиантов может составить 70-80% от уровня до пандемии коронавируса.

Восстановление спроса впервые наблюдалось в индийских городах второго уровня, и управляющий директор Forevermark Сачин Джейн (Sachin Jain) в связи с этим сказал: «Мы ожидаем, что к октябрю-ноябрю бизнес вернется на отметку 70-80% от уровня до пандемии коронавируса».

«После двух месяцев спада из-за самоизоляции отложенный спрос продолжался несколько недель. Ведущие города отставали, но к июлю бизнес в городах второго уровня составил 50-70% от уровня до COVID, - отметил он. - За последние две недели спрос со стороны ведущих городов, таких как Дели, Мумбай и Бангалор, резко пошел вверх с 30-50% от уровня до пандемии в предыдущие месяцы».

Forevermark представила новую цифровую платформу «бизнес-бизнесу» для своих деловых партнеров, созданную для продолжения торговли и оказания поддержки. Джейн сказал, что произошло замедление продаж, но это не повлияло на розничные цены. «Цены остаются стабильными, так как предложение остается ограниченным со стороны горной добычи и производителей бриллиантов из-за введенных правительством правил социального дистанцирования», - сказал Джейн, добавив, что восстановление спроса также наблюдается в Китае.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





