Эксклюзив

Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»

Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...

05 октября 2020

Ценность золота и алмазов

Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...

28 сентября 2020

Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

21 сентября 2020

Эдвард Ашер: Всемирный алмазный совет активно поддерживает инициативы от рудника до рынка и стремится поддержать старателей и малые алмазодобывающие компании

Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже...

14 сентября 2020

Бриллианты - одна из немногих вещей, которые во все времена привлекали внимание людей во всех уголках мира

Доктор Уша Р. Балакришнан (Usha R. Balakrishnan), выдающийся историк индийских ювелирных украшений, живущая в Мумбае, является главным хранителем Всемирного музея алмазов (World Diamond Museum). Будучи автором и соавтором нескольких томов...

11 сентября 2020

Компания Hennig объявила о проведении еще одного тендера по продаже ангольского алмазного сырья

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(thediamondloupe.com) - Компания Hennig Tenders проведет второй тендер по продаже ангольского алмазного сырья в Антверпене с 12 по 21 октября после первого успешного тендера на ангольские алмазы весом свыше 5 каратов, который завершился на прошлой неделе. В ходе нового тендера на закупку большого объема необработанных камней меньшего размера (4 карата и ниже) будет предложена комбинация подборок камней на заказ как в высококачественном ассортименте  в диапазоне 2,5-4 карата, так и в партиях сырья всех других размеров, а также цветные камни. «Мы ожидаем здорового спроса на эти оригинальные партии сырья, которых никогда не было на рынке», - сказал в связи с этим Дэвид Кучлер (David Kuchler), менеджер I.Hennig Tenders.


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