Компания Hennig объявила о проведении еще одного тендера по продаже ангольского алмазного сырья

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(thediamondloupe.com) - Компания Hennig Tenders проведет второй тендер по продаже ангольского алмазного сырья в Антверпене с 12 по 21 октября после первого успешного тендера на ангольские алмазы весом свыше 5 каратов, который завершился на прошлой неделе. В ходе нового тендера на закупку большого объема необработанных камней меньшего размера (4 карата и ниже) будет предложена комбинация подборок камней на заказ как в высококачественном ассортименте в диапазоне 2,5-4 карата, так и в партиях сырья всех других размеров, а также цветные камни. «Мы ожидаем здорового спроса на эти оригинальные партии сырья, которых никогда не было на рынке», - сказал в связи с этим Дэвид Кучлер (David Kuchler), менеджер I.Hennig Tenders.





