Антверпен: в сентябре вырос объем торговли алмазным сырьем

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Фото: AWDC

В сентябре в Антверпене, на крупнейшем в мире алмазном рынке, наблюдался уверенный рост торговли алмазным сырьем, при этом его экспорт в натуральном выражении увеличился на 20,32% и достиг 12,3 млн каратов, а по стоимости на 43,87%, достигнув 1,1 млрд долларов США, по сравнению с соответствующими показателями 2019 года – 10,2 млн каратов и 0,75 млрд долларов.Импорт алмазного сырья Антверпеном вырос на 3,07%, достигнув в натуральном выражении 7,9 млн каратов (против 7,6 млн каратов в 2019 году ), и по стоимости на 37,66%, достигнув 0,84 млрд долларов (против 0,6 млрд долларов в 2019 году).В январе-сентябре 2020 года Антверпен экспортировал 47,5 млн каратов алмазов, заработав на этом 4 млрд долларов. В январе-сентябре 2019 года экспорт алмазного сырья составил 76,1 млн каратов на сумму 6,8 млрд долларов. Снижение экспорта по сравнению с прошлым годом составило 37,57% в натуральном выражении и 40,64% в стоимостном.Импорт сырья январе-сентябре 2020 года снизился на 13,97%, составив 49,9 млн каратов (против 58 млн каратов в 2019 году), а по стоимости он упал на 26,39%, составив 4,4 млрд долларов (против 5,9 млрд долларов в 2019 году).Экспорт бриллиантов из Антверпена в этот период в 2020 году составил 1,8 млн каратов против 3,2 млн каратов в 2019 году (-41,15%) на сумму 3,9 млрд долларов против 8 млрд долларов в 2019 году (-50,81%).Импорт бриллиантов в январе-сентябре 2020 года достиг 2,4 млн каратов против 4,1 млн каратов в 2019 году (-41,36%) на сумму 3,9 млрд долларов против 8,3 млрд долларов в 2019 году (-51,76%).Больше всего бриллиантов Антверпен экспортировал в США, Гонконг, Израиль, ОАЭ и Швейцарию.