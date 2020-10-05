Эксклюзив
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
21 сентября 2020
Эдвард Ашер: Всемирный алмазный совет активно поддерживает инициативы от рудника до рынка и стремится поддержать старателей и малые алмазодобывающие компании
Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже...
14 сентября 2020
Бриллианты - одна из немногих вещей, которые во все времена привлекали внимание людей во всех уголках мира
Доктор Уша Р. Балакришнан (Usha R. Balakrishnan), выдающийся историк индийских ювелирных украшений, живущая в Мумбае, является главным хранителем Всемирного музея алмазов (World Diamond Museum). Будучи автором и соавтором нескольких томов...
11 сентября 2020
Подготовлено 3-е издание «Библии» лабораторных бриллиантов
Симич и Делянин – эксперты, имеющие на двоих более чем 50 лет опыта работы в отрасли. Они являются международно признанными авторитетами в области бриллиантов и специализируются на идентификации природных, облагороженных и выращенных в лабораторных условиях камней. Эксперты совместно опубликовали более 100 журнальных статей и выступили на десятках конференций по всему миру.
Авторы считают, что новое издание их книги вызовет большой интерес после огромного спроса на 2-е издание, вышедшее в свет в 2007 году на двух языках и разошедшееся по миру тиражом более 3 тыс. экземпляров.
«Эта книга уникальна для нашей отрасли. Насколько нам известно, никто другой не писал на эти темы. В дополнение к пересмотренным главам в новом издании есть восемь новых статей (примерно 100 дополнительных страниц). Таким образом, создано 188-страничное практическое руководство, которое является бесценным для торговцев бриллиантами», - заявили Симич и Делянин.
Эксперты также приглашают участников алмазной торговли со всего мира присоединиться к их часовым бесплатным вебинарам FALL 2020 по выращенным в лаборатории бриллиантам, которые будут организованы с 15/16 октября по 18 декабря.
Алекс Шишло для Rough&Polished