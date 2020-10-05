Подготовлено 3-е издание «Библии» лабораторных бриллиантов

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Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Душан Симич (Dusan Simic) и Бранко Делянин (Branko Deljanin) завершили работу над 3-м изданием своего бестселлера «Лабораторные бриллианты – информационный гид по бриллиантам, выращенным методами HPHT и CVD» (Laboratory-Grown Diamonds - Information guide to HPHT and CVD-grown diamonds).

Симич и Делянин – эксперты, имеющие на двоих более чем 50 лет опыта работы в отрасли. Они являются международно признанными авторитетами в области бриллиантов и специализируются на идентификации природных, облагороженных и выращенных в лабораторных условиях камней. Эксперты совместно опубликовали более 100 журнальных статей и выступили на десятках конференций по всему миру.

Авторы считают, что новое издание их книги вызовет большой интерес после огромного спроса на 2-е издание, вышедшее в свет в 2007 году на двух языках и разошедшееся по миру тиражом более 3 тыс. экземпляров.

«Эта книга уникальна для нашей отрасли. Насколько нам известно, никто другой не писал на эти темы. В дополнение к пересмотренным главам в новом издании есть восемь новых статей (примерно 100 дополнительных страниц). Таким образом, создано 188-страничное практическое руководство, которое является бесценным для торговцев бриллиантами», - заявили Симич и Делянин.

Эксперты также приглашают участников алмазной торговли со всего мира присоединиться к их часовым бесплатным вебинарам FALL 2020 по выращенным в лаборатории бриллиантам, которые будут организованы с 15/16 октября по 18 декабря.



Алекс Шишло для Rough&Polished



