Lightbox Jewelry расширяет продажи в США и Канаде

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Lightbox Jewelry, бренд ювелирных изделий с синтетическими бриллиантами от De Beers, расширяет географию продаж и отныне будет представлен еще в 28 магазинах десяти ритейлеров в США и Канаде, сообщает отраслевое издание Diamond Loupe.

Цена выращенных в лаборатории камней в ювелирной линии Lightbox составляет $800 за карат.

По словам Ника Cмарта (Nick Smart), коммерческого директора бренда, продукция Lightbox предлагает «привлекательную маржу» для розничных торговцев, и, как результат, цены в сегменте лабораторных бриллиантов уже значительно снизились, приблизившись к уровню ценовой модели Lightbox.



Алекс Шишло для Rough&Polished



