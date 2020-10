Petra Diamonds и южноафриканский профсоюз подписали годовой договор о заработной плате

Сегодня

Фото: Petra Diamonds









Petra Diamonds заключила годовой договор о заработной плате с Национальным союзом горняков (National Union of Mineworkers, NUM), под который подпадают ее производства в Южной Африке в течение финансового года вплоть до 30 июня 2021 года.Компания заявила, что в конце ноября произведет единовременную и добровольную выплату в размере от 5 000 до 8 500 рандов сотрудникам, отнесенным к категориям A и B по системе градации работ Патерсона.Кроме того, с 1 января 2021 года у сотрудников категории A по системе Патерсона произойдет повышение денежных доходов на 5,5%, а у сотрудников категории B на 5%.«Это (соглашение) теперь позволяет нам вновь сфокусироваться на продолжении производственной деятельности, когда мы перегруппировываем бизнес в период выхода из особенно сложного периода», - сказал генеральный директор Petra Diamonds Ричард Даффи (Richard Duffy).Помимо увеличения заработной платы, договор также охватывает различные нерешенные вопросы, намеченные для дальнейшего обсуждения между Petra и NUM, с четкими сроками их завершения, а также обязательство продолжить обсуждение соглашения о заработной плате на следующий финансовый год, завершающийся 30 июня 2022 года.NUM планировал забастовку на рудниках De Beers и Petra в Южной Африке после того, как стороны не смогли достичь соглашения о заработной плате в Совете по примирению, арбитражу и посредничеству (Council for Conciliation Arbitration and Mediation, CCMA).NUM также потребовал выравнивания оплаты труда по должностям на всех предприятиях Petra в Южной Африке.