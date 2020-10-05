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11 сентября 2020
Производители алмазов ЮАР сетуют на стандартное для всех законодательство в сфере горной добычи
Издание Mining Weekly приводит слова председателя SADPO Герта ван Никерка (Gert van Niekerk) и его заместителя Линдона Де Мейлона (Lyndon De Meillon), которые заявили, что Южная Африка может извлечь выгоду из добычи алмазов на аллювиальных месторождениях компаниями-юниорами, если она введет правильные правила, которые снизят затраты на ведение бизнеса.
Организация заявила, что существующие правила были разработаны для крупных кимберлитовых рудников, которые производят очень специфическую группу алмазов.
Согласно SADPO, количество малодоходных компаний, работающих на аллювиальных месторождениях, сокращается.
Сектор добычи аллювиальных алмазов в Южной Африке процветал в 1990-х и начале 2000-х годов.
В настоящее время в нем работает более 5 500 сотрудников, и он имеет потенциал для роста, если Претория внесет поправки в законодательную базу.
«Если не найти один большой камень, возникают проблемы. Мелкие камни не покрывают расходов, - говорит заместитель председателя SADPO Линдон Де Мейон. - Вкратце, наш бизнес состоит в том, чтобы добывать объем сырья и камни специальных размеров, но действующее законодательство очень затрудняет нам вести добычу таким образом».
Ван Никерк отмечает, что чем меньше производство, тем выше возможность создания рабочих мест.
«Однако простая заявка на получение разрешения на добычу полезных ископаемых на площади 5 га еще до того, как заявитель купит кирку и лопату, стоит 150 000 рандов, - сказал он. - По мнению SADPO, это не должно стоить больше 5 000 рандов».
Аллювиальные месторождения расположены в самых сельских районах юга Африки, где безработица составляет не 25% или 35%, а астрономические 75% или 80%.
Исследования SADPO показывают, что при нынешних темпах добычи аллювиальных алмазных ресурсов в Южной Африке хватит еще на 100 лет.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished