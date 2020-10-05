BlueRock Diamonds выпустила акции для частичного погашения долга своему бывшему генеральному директору

Сегодня

BlueRock Diamonds, которая владеет и управляет алмазным рудником Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, выпустила 21 935 обыкновенных акций по цене 54,4 пенса за акцию.

Как пояснила компания, выпуск акций предназначен для частичного погашения процентных платежей и выплаты премии по кредитному соглашению между BlueRock Diamonds и ее предыдущим генеральным директором Адамом Во (Adam Waugh). В настоящее время компания должна ему 49 000 фунтов стерлингов.

BlueRock Diamonds, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), сообщила, что выпущенный ею акционерный капитал теперь будет состоять примерно из 9,1 млн обыкновенных акций.

BlueRock Diamonds зафиксировала операционный убыток в размере около 1,5 млн фунтов стерлингов при обороте около 1,3 млн фунтов стерлингов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, по сравнению с убытком в размере 471 000 фунтов стерлингов при обороте около 1,4 млн фунтов стерлингов в первой половине 2019 года.

Несмотря на то, что предприятие было закрыто почти на два месяца из-за пандемии COVID-19, производство увеличилось на 37%, достигнув 165 000 тонн добытой руды, по сравнению с первым полугодием 2019 года.

В первой половине 2020 года компания произвела 4 981 карат алмазов по сравнению с 4 938 каратами годом ранее.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





