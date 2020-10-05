Эксклюзив
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
21 сентября 2020
Эдвард Ашер: Всемирный алмазный совет активно поддерживает инициативы от рудника до рынка и стремится поддержать старателей и малые алмазодобывающие компании
Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже...
14 сентября 2020
Бриллианты - одна из немногих вещей, которые во все времена привлекали внимание людей во всех уголках мира
Доктор Уша Р. Балакришнан (Usha R. Balakrishnan), выдающийся историк индийских ювелирных украшений, живущая в Мумбае, является главным хранителем Всемирного музея алмазов (World Diamond Museum). Будучи автором и соавтором нескольких томов...
11 сентября 2020
BlueRock Diamonds выпустила акции для частичного погашения долга своему бывшему генеральному директору
Как пояснила компания, выпуск акций предназначен для частичного погашения процентных платежей и выплаты премии по кредитному соглашению между BlueRock Diamonds и ее предыдущим генеральным директором Адамом Во (Adam Waugh). В настоящее время компания должна ему 49 000 фунтов стерлингов.
BlueRock Diamonds, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), сообщила, что выпущенный ею акционерный капитал теперь будет состоять примерно из 9,1 млн обыкновенных акций.
BlueRock Diamonds зафиксировала операционный убыток в размере около 1,5 млн фунтов стерлингов при обороте около 1,3 млн фунтов стерлингов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, по сравнению с убытком в размере 471 000 фунтов стерлингов при обороте около 1,4 млн фунтов стерлингов в первой половине 2019 года.
Несмотря на то, что предприятие было закрыто почти на два месяца из-за пандемии COVID-19, производство увеличилось на 37%, достигнув 165 000 тонн добытой руды, по сравнению с первым полугодием 2019 года.
В первой половине 2020 года компания произвела 4 981 карат алмазов по сравнению с 4 938 каратами годом ранее.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished