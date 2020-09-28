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11 сентября 2020

HB Antwerp приобрела ограночное производство AMC Diamonds

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Фото: GrownDiamond (Pixabay)


HB Antwerp, компания-производитель бриллиантов, приобрела у бельгийской компании AMC Diamonds, специализирующейся на крупных камнях и являющейся сайтхолдером De Beers, ограночное производство в Антверпене.
К HB Antwerp перешел персонал, технологии и оборудование AMC Diamonds.
Lucara Diamond Corporation в июле согласилась продать около 70% своих алмазов с рудника Карове (Karowe) в Ботсване производителю бриллиантов из Антверпена, HB Group, чтобы смягчить влияние низких цен на алмазное сырье.
Сделка заключается в эксклюзивной поставке дорогостоящих камней с рудника Карове весом свыше 10,8 карата, которые составляют бόльшую часть алмазов, добываемых на руднике.
HB Group, соучредителем которой является диамантер Одед Мансори (Oded Mansori), была партнером Lucara вместе с Louis Vuitton в совместном владении алмазом Sewelo («Редкая находка»), значимой находки на руднике Карове, схожей по размеру с культовым алмазом Lesedi la Rona («Наш свет») - одним из самых крупных алмазов, добытых за последние 100 лет.

Алекс Шишло для Rough&Polished

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