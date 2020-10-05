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11 сентября 2020
Японский коллекционер победил на аукционе Sotheby’s в Гонконге в борьбе за овальный бриллиант весом 102,39 карата
Фото: Sotheby's
Частный коллекционер из Японии стал победителем на беспрецедентном аукционе, проходившем вживую, по продаже единственного лота с драгоценным камнем и назвал этот бриллиант «Звезда Майко» (“Maiko Star”) в честь своей второй дочери. По данным аукционного дома, тот же коллекционер ранее купил бриллиант «Звезда Манами» (“Manami Star”) весом 88,22 карата на аукционе Sotheby's в апреле 2019 года. Исключительный безупречный овальный бриллиант D-цвета весом 102,39 карата был продан на аукционе Sotheby's за 15,7 млн долларов США, став первым бриллиантом мирового класса, который когда-либо выставлялся на аукцион без отправной цены.
Патти Вонг (Patti Wong), председатель совета директоров Sotheby’s Asia, так прокомментировала данное событие: «Этому необычному драгоценному камню не требовалась предварительная оценка или отправная цена, чтобы достичь своей законной цены – требовалось лишь инстинктивное желание коллекционеров владеть одним из величайших сокровищ земли».
Бриллиант относится к редкой подгруппе, составляющей менее 2% всех драгоценных камней, известной как Тип IIA. Бриллианты этой группы являются наиболее химически чистыми и часто обладают исключительной оптической прозрачностью.
Предложенный без отправной цены – это случилось впервые на аукционе по продаже столь значительного лота, - драгоценный камень вызвал огромный интерес покупателей, и ставки быстро выросли с 0,13 млн долларов до более чем 13 млн долларов. Некоторые из этих заявок также были размещены в Интернете, самая высокая из которых составила 10,97 млн долларов, став самой крупной ставкой, когда-либо размещавшейся в Интернете при покупке драгоценности.
Безупречный овальный бриллиант был получен из сырого алмаза массой 271 карат, обнаруженного на руднике Виктор (Victor) в канадской провинции Онтарио в 2018 году. На сегодняшний день на аукционах было продано только восемь белых бриллиантов цвета D чистоты F или IF весом более 100 каратов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished