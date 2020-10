Пятая ежегодная встреча Mubri стала кульминационным событием

Международная ювелирная ассоциация Mubri за три дня проведения своей 5-й ежегодной встречи с насыщенной повесткой продемонстрировала зрелость и профессионализм в вопросах параллельной координации действий отраслевых субъектов в разных странах.

Ассоциация, членами которой являются компании из Латинской Америки, Азии и Европы и которая уже начала осваивать рынок США, провела с 2 по 4 октября в Сан-Паулу девять вебинаров на трех языках с участием профессионалов самого высокого уровня, таких как Паола Де Лука (Paola de Luca), Рикардо Доминго (Ricardo Domingo), Янни Мелас (Yianni Melas), Руи Галопим де Карвальо (Rui Galopim de Carvalho), Катерина Перес (Katerina Perez), Нурия Карулла (Nuria Carulla), Бенджамин Кальво (Benjamin Calvo), Розана де Мораес (Rosana de Moraes) и Кристиан Грамко (Christiam Gramcko).

Участникам онлайн-семинаров была предоставлена возможность каждые два часа обсуждать интересующие их темы для совершенствования профессиональных знаний и улучшения собственных брендов.

«Мы привносим перспективу для разных людей и стран, открывая пространство для нового видения. Лично я верю в потенциал разнообразия, способного изменить сценарий, и, следовательно, экономические перспективы отрасли, поэтому я была очень довольна широким участием в нашем мероприятии», - сказала Али Пасторини (Ali Pastorini), президент-основатель Международной ассоциации ювелиров Mubri.

Одновременно была проведена виртуальная выставка Mubri 2020 - WE ARE ALL ONE (Mubri 2020 – МЫ ВСЕ ОДНО ЦЕЛОЕ), в которой приняли участие 75 брендов из 17 стран. В конце каждого вебинара участникам устраивали видеопоказ отдельных экспонатов, представленных на выставке. Отчет о ней в виртуальном формате в течение 40 дней доступен на странице Mubri Internacional в Instagram.

Mubri - международная ювелирная ассоциация, целью которой является оказание женщинам-ювелирам помощи в профессиональном развитии и продвижении брендов. Mubri создала в 2016 году в Панама-Сити Али Пасторини (Ali Pastorini), которая в то время занимала пост старшего вице-президента Латиноамериканской алмазной биржи (Latin America Diamond Exchange).

С тех пор Mubri расширила свой состав до более чем одной тысячи членов по всему миру, и в настоящее время ассоциация уже открыла свои двери для ювелиров из числа мужчин. В Mubri представлены более 15 стран, ассоциация имеет 10 отделений.



Алекс Шишло для Rough&Polished