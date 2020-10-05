Эксклюзив
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
21 сентября 2020
Эдвард Ашер: Всемирный алмазный совет активно поддерживает инициативы от рудника до рынка и стремится поддержать старателей и малые алмазодобывающие компании
Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже...
14 сентября 2020
Бриллианты - одна из немногих вещей, которые во все времена привлекали внимание людей во всех уголках мира
Доктор Уша Р. Балакришнан (Usha R. Balakrishnan), выдающийся историк индийских ювелирных украшений, живущая в Мумбае, является главным хранителем Всемирного музея алмазов (World Diamond Museum). Будучи автором и соавтором нескольких томов...
11 сентября 2020
Пятая ежегодная встреча Mubri стала кульминационным событием
Ассоциация, членами которой являются компании из Латинской Америки, Азии и Европы и которая уже начала осваивать рынок США, провела с 2 по 4 октября в Сан-Паулу девять вебинаров на трех языках с участием профессионалов самого высокого уровня, таких как Паола Де Лука (Paola de Luca), Рикардо Доминго (Ricardo Domingo), Янни Мелас (Yianni Melas), Руи Галопим де Карвальо (Rui Galopim de Carvalho), Катерина Перес (Katerina Perez), Нурия Карулла (Nuria Carulla), Бенджамин Кальво (Benjamin Calvo), Розана де Мораес (Rosana de Moraes) и Кристиан Грамко (Christiam Gramcko).
Участникам онлайн-семинаров была предоставлена возможность каждые два часа обсуждать интересующие их темы для совершенствования профессиональных знаний и улучшения собственных брендов.
«Мы привносим перспективу для разных людей и стран, открывая пространство для нового видения. Лично я верю в потенциал разнообразия, способного изменить сценарий, и, следовательно, экономические перспективы отрасли, поэтому я была очень довольна широким участием в нашем мероприятии», - сказала Али Пасторини (Ali Pastorini), президент-основатель Международной ассоциации ювелиров Mubri.
Одновременно была проведена виртуальная выставка Mubri 2020 - WE ARE ALL ONE (Mubri 2020 – МЫ ВСЕ ОДНО ЦЕЛОЕ), в которой приняли участие 75 брендов из 17 стран. В конце каждого вебинара участникам устраивали видеопоказ отдельных экспонатов, представленных на выставке. Отчет о ней в виртуальном формате в течение 40 дней доступен на странице Mubri Internacional в Instagram.
Mubri - международная ювелирная ассоциация, целью которой является оказание женщинам-ювелирам помощи в профессиональном развитии и продвижении брендов. Mubri создала в 2016 году в Панама-Сити Али Пасторини (Ali Pastorini), которая в то время занимала пост старшего вице-президента Латиноамериканской алмазной биржи (Latin America Diamond Exchange).
С тех пор Mubri расширила свой состав до более чем одной тысячи членов по всему миру, и в настоящее время ассоциация уже открыла свои двери для ювелиров из числа мужчин. В Mubri представлены более 15 стран, ассоциация имеет 10 отделений.
Алекс Шишло для Rough&Polished