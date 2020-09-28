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11 сентября 2020

Израиль проявляет интерес к зимбабвийским алмазам

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         Фото: Zimbabwe Diamond Industry (Facebook)


По сообщениям местных СМИ, правительство Израиля ведет переговоры с Зимбабве о прямой покупке алмазов в этой южноафриканской стране.
Отношения между двумя странами были прохладными в течение многих лет после того, как власти Хараре выразили солидарность с Палестиной.
Недавно назначенный почетным консулом Зимбабве в Израиле Ронни Левви Мусан (Ronny Levvy Musan), по словам местного еженедельника, заявил, что Израиль хочет заключить соглашение, в рамках которого Зимбабве может предложить свои алмазные запасы в качестве гарантии для открытия новых кредитных линий от международных финансовых институтов и инвесторов.
Зимбабве ищет помощь в размере нескольких миллиардов долларов, чтобы облегчить экономический кризис, обрушившийся на страну.
«На мой взгляд ... если Зимбабве использует свои рудники и свои алмазы в качестве гарантий инвесторам и банкам, которые готовы дать за это Зимбабве наличные, то это поможет вложить огромные деньги в экономику и вывести Зимбабве в новую эру намного быстрее, чем кажется»,- сказал он.
«…Зимбабве действительно входит в пятерку стран-лидеров в области алмазной торговли, а Израиль известен как ведущая страна в области торговли алмазами с филиалами почти во всех странах мира, - отметил Мусан. - Абсурд в том, что ... многие компании со всего мира, которые покупают алмазы в Зимбабве, приезжают в Израиль, чтобы продать их, добавляя свою наценку».
Мусан зявил, что у него есть «длинный список» торговцев, ожидающих, чтобы увидеть и купить товары в Зимбабве.
«Алмазное месторождение - это область, которая может принести Зимбабве много денег, может помочь Зимбабве продвинуть ее экономику и развивать Зимбабве во всех других областях, и мы рады возможности мобилизовать все силы, работающие в этой области, для оказания поддержки Зимбабве и ее алмазной промышленности», - сказал он.
Согласно данным, опубликованным Кимберлийским процессом, в 2019 году Зимбабве произвела 2,1 млн каратов алмазов на сумму 141,1 млн долларов.
Страна поставила амбициозную цель по добыче алмазов - 12 млн каратов к 2025 году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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