Эксклюзив
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
Вчера
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
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Эдвард Ашер: Всемирный алмазный совет активно поддерживает инициативы от рудника до рынка и стремится поддержать старателей и малые алмазодобывающие компании
Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже...
14 сентября 2020
Бриллианты - одна из немногих вещей, которые во все времена привлекали внимание людей во всех уголках мира
Доктор Уша Р. Балакришнан (Usha R. Balakrishnan), выдающийся историк индийских ювелирных украшений, живущая в Мумбае, является главным хранителем Всемирного музея алмазов (World Diamond Museum). Будучи автором и соавтором нескольких томов...
11 сентября 2020
Sperrgebiet Diamond купила рудник Элизабет Бэй у Namdeb
Компания Namdeb, представляющая собой партнерство в равных долях (50/50) между правительством Намибии и De Beers, владела этим рудником и с 2018 года искала для него нового владельца.
Рудник Элизабет Бэй расположен на побережье примерно в 25 км к югу от города Людериц.
«Мы надеемся оптимизировать возможности, предоставленные получением права собственности на рудник Элизабет Бэй и связанных с ним лицензий на добычу полезных ископаемых, и будем стремиться к успешному возобновлению операций по вводу в эксплуатацию таким образом, чтобы разработать долгосрочный план как для наземной, так и для морской добычи», - приводит издание Namibia Economist слова нового владельца шахты Криса Льюиса (Chris Lewis).
«Мы твердо верим в потенциал рудника, но также знаем, что сможем создать ценность только благодаря усилиям и поддержке наших сотрудников, поставщиков услуг и заинтересованной стороны в лице государства», - добавил он.
Согласно сообщениям, в прошлом году Namdeb продала рудник за 8,23 млн долларов. Тогда компания утверждала, что его стоимость может значительно увеличиться в долгосрочной перспективе, поскольку он будет участвовать в доходах, полученных от продажи алмазов, извлеченных в районах моря, связанных с рудником Элизабет Бэй, где промышленная группа Lewcor намерена начать производство в ближайшем будущем.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished