Sperrgebiet Diamond купила рудник Элизабет Бэй у Namdeb

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Sperrgebiet Diamond Mining, дочерняя компания промышленной группы Lewcor, являющейся подрядчиком по поставке оборудования компании Namdeb, приобрела недействующий алмазный рудник Элизабет Бэй (Elizabeth Bay) в Намибии.

Компания Namdeb, представляющая собой партнерство в равных долях (50/50) между правительством Намибии и De Beers, владела этим рудником и с 2018 года искала для него нового владельца.

Рудник Элизабет Бэй расположен на побережье примерно в 25 км к югу от города Людериц.

«Мы надеемся оптимизировать возможности, предоставленные получением права собственности на рудник Элизабет Бэй и связанных с ним лицензий на добычу полезных ископаемых, и будем стремиться к успешному возобновлению операций по вводу в эксплуатацию таким образом, чтобы разработать долгосрочный план как для наземной, так и для морской добычи», - приводит издание Namibia Economist слова нового владельца шахты Криса Льюиса (Chris Lewis).

«Мы твердо верим в потенциал рудника, но также знаем, что сможем создать ценность только благодаря усилиям и поддержке наших сотрудников, поставщиков услуг и заинтересованной стороны в лице государства», - добавил он.

Согласно сообщениям, в прошлом году Namdeb продала рудник за 8,23 млн долларов. Тогда компания утверждала, что его стоимость может значительно увеличиться в долгосрочной перспективе, поскольку он будет участвовать в доходах, полученных от продажи алмазов, извлеченных в районах моря, связанных с рудником Элизабет Бэй, где промышленная группа Lewcor намерена начать производство в ближайшем будущем.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





