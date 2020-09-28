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11 сентября 2020
Dominion Diamond увольняет часть персонала с рудника Экати
Алмазный рудник Экати Фото: Dominion Diamond Mines
Испытывающий трудности владелец алмазного рудника Экати (Ekati) внезапно уволил некоторое число сотрудников, прекративших работу после остановки рудника в апреле. Компания Dominion Diamond Mines заявила, что не может позволить себе держать всех их в штате, поскольку пытается оправиться от финансового ущерба, нанесенного пандемией COVID-19, согласно сообщению портала cbc.ca.
Горнодобывающая компания заявила, что не сможет отвечать за весь персонал, пока алмазный рудник Экати находится в режиме ухода и технического обслуживания, и относиться ко всем сотрудникам справедливо и уважительно в соответствии с принципами Dominion Diamond Mines. Сотрудники были уведомлены об увольнении 29 сентября и направлены в стороннюю фирму для получения консультационных услуг по изменению рода деятельности.
Согласно сообщению, в письмах об увольнении Dominion Diamond Mines поставила сотрудников в известность, что все их льготы, включая медицинские и пенсионные взносы, прекращаются немедленно. Компания отказалась отвечать на вопросы сотрудников о выходном пособии.
Как отмечает портал cbc.ca, Dominion Diamond Mines не сообщила, сколько сотрудников было уволено. В апреле она перевела рудник Экати на режим ухода и технического обслуживания, заявив, что пандемия фактически остановила алмазную промышленность и оставила компанию с запасом алмазов на сумму 180 млн долларов, которые она не смогла продать. Позднее в том же месяце Dominion Diamond Mines подала заявление о защите от кредиторов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished