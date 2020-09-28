EHR Resources продлила лицензии на разведку алмазов в Ботсване

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Компания EHR Resources продлила семь лицензий на разведку алмазов в Ботсване в рамках соглашения об альянсе с частной компанией Diamond Exploration Strategies (DES).

Министерство горнодобывающей промышленности страны продлило лицензии EHR Resources на разведку до июня 2022 года, несмотря на ограничения из-за пандемии COVID-19.

Геологоразведочный альянс планировал провести разведочное бурение на проектах Ната (Nata) и Ммашоро (Mmashoro) в период с сентября по октябрь при условии ослабления ограничений на COVID-19.

Тем не менее обе компании заявили, что из-за коронавируса Ботсване сложно оформить экологические разрешения, и теперь они ожидают, что буровые работы начнутся в первом квартале 2021 года.

«Хотя, к сожалению, ограничения COVID-19 замедлили выдачу экологических разрешений для наших первых двух программ бурения, наши партнеры продолжают активно и уважительно работать с консультантами и государственными учреждениями в Ботсване, чтобы ориентироваться в динамичной ситуации с COVID-19 и ее последствиями», - сказал управляющий директор EHR Resources Питер Равенскрофт (Peter Ravenscroft).

EHR Resources выделит 1,5 млн долларов в течение трех лет для финансирования разведки алмазов в Ботсване в соответствии с соглашением об альянсе. Все открытия будут принадлежать сторонам на равных правах.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





