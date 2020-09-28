Эксклюзив
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
Вчера
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
21 сентября 2020
Эдвард Ашер: Всемирный алмазный совет активно поддерживает инициативы от рудника до рынка и стремится поддержать старателей и малые алмазодобывающие компании
Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже...
14 сентября 2020
Бриллианты - одна из немногих вещей, которые во все времена привлекали внимание людей во всех уголках мира
Доктор Уша Р. Балакришнан (Usha R. Balakrishnan), выдающийся историк индийских ювелирных украшений, живущая в Мумбае, является главным хранителем Всемирного музея алмазов (World Diamond Museum). Будучи автором и соавтором нескольких томов...
11 сентября 2020
EHR Resources продлила лицензии на разведку алмазов в Ботсване
Министерство горнодобывающей промышленности страны продлило лицензии EHR Resources на разведку до июня 2022 года, несмотря на ограничения из-за пандемии COVID-19.
Геологоразведочный альянс планировал провести разведочное бурение на проектах Ната (Nata) и Ммашоро (Mmashoro) в период с сентября по октябрь при условии ослабления ограничений на COVID-19.
Тем не менее обе компании заявили, что из-за коронавируса Ботсване сложно оформить экологические разрешения, и теперь они ожидают, что буровые работы начнутся в первом квартале 2021 года.
«Хотя, к сожалению, ограничения COVID-19 замедлили выдачу экологических разрешений для наших первых двух программ бурения, наши партнеры продолжают активно и уважительно работать с консультантами и государственными учреждениями в Ботсване, чтобы ориентироваться в динамичной ситуации с COVID-19 и ее последствиями», - сказал управляющий директор EHR Resources Питер Равенскрофт (Peter Ravenscroft).
EHR Resources выделит 1,5 млн долларов в течение трех лет для финансирования разведки алмазов в Ботсване в соответствии с соглашением об альянсе. Все открытия будут принадлежать сторонам на равных правах.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished