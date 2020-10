Профсоюз горняков ЮАР угрожает забастовкой на рудниках De Beers и Petra

Сегодня





Фото: Petra Diamonds (Facebook)





Национальный союз горняков Южной Африки (National Union of Mineworkers, NUM) пригрозил начать забастовку на рудниках De Beers, Petra Diamonds и угольных шахтах Exxaro.Угроза возникла после того, как NUM и эти три горнодобывающие компании не смогли достичь соглашения о заработной плате в Совете по примирению, арбитражу и посредничеству (Council for Conciliation Arbitration and Mediation, CCMA), сообщает Mining Weekly.«Это будет большое сражение, - сказал заместитель генерального секретаря NUM Уильям Мабапа (Willam Mabapa). - Цены на продукты питания, топливо и общая инфляция резко выросли. Сейчас просто нет места для копеечных повышений зарплаты, и мы готовы к войне».NUM сообщил, что De Beers предлагает повышение заработной платы на 750 рандов, что эквивалентно 1,5% против 8% повышения всех зарплат, которого требовал профсоюз.Профсоюз заявил, что De Beers может обеспечить повышение заработной платы и другие льготы, поскольку компания недавно зафиксировала рост продаж алмазного сырья на 176% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Petra заявила, что позволит повысить заработную плату только на 4%, в то время как профсоюз хотел, чтобы заработная плата повысилась на 1000 рандов.NUM также потребовал выравнивания оплаты труда по должностям на всех предприятиях Petra в Южной Африке.