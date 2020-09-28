Эксклюзив
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
Сегодня
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
21 сентября 2020
Эдвард Ашер: Всемирный алмазный совет активно поддерживает инициативы от рудника до рынка и стремится поддержать старателей и малые алмазодобывающие компании
Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже...
14 сентября 2020
Бриллианты - одна из немногих вещей, которые во все времена привлекали внимание людей во всех уголках мира
Доктор Уша Р. Балакришнан (Usha R. Balakrishnan), выдающийся историк индийских ювелирных украшений, живущая в Мумбае, является главным хранителем Всемирного музея алмазов (World Diamond Museum). Будучи автором и соавтором нескольких томов...
11 сентября 2020
De Beers и женщины-дизайнеры ювелирных украшений продвигают природные бриллианты
Как сообщает издание WWD, в инициативу, получившую название «Совместный перезапуск» (Reset Collective), входят Джейд Трау (Jade Trau), Дженни Квон (Jennie Kwon), Джулес Брайант (Julez Bryant), Сара Вайнсток (Sara Weinstock) и Зои Чикко (Zoë Chicco).
В прошлом году дизайнеры ездили в Ботсвану, чтобы посетить рудники De Beers, и создали подвески, вдохновленные этой поездкой.
Подвески от дизайнеров, которые символизируют ландшафт Ботсваны и ее жителей, будут проданы с аукциона в конце этого года - дата еще не определена.
Выручка от аукциона будет направлена на поддержку благотворительных организаций Ботсваны и США.
«Путем этой инициативы мы соединяем сообщество дизайнеров ювелирных украшений с людьми и местами происхождения наших бриллиантов, чтобы дизайнеры могли больше узнать о пути, проделанном бриллиантом De Beers, и его положительном влиянии, - говорит Колби Шергалис (Colby Shergalis), старший вице-президент De Beers. - Красивые и уникальные подвески, которые они создали, являются результатом месяцев работы в трудное время, продуктом вдохновения от воспоминаний о необыкновенных связях, которые ювелиры установили друг с другом и с народом Ботсваны, и мы с нетерпением ждем запуска коллекции в продажу».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished