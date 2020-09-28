De Beers и женщины-дизайнеры ювелирных украшений продвигают природные бриллианты

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De Beers вступила в партнерство с пятью женщинами-дизайнерами ювелирных украшений из числа индивидуальных предпринимателей для продвижения на рынке бриллиантов, полученных из природных источников.

Как сообщает издание WWD, в инициативу, получившую название «Совместный перезапуск» (Reset Collective), входят Джейд Трау (Jade Trau), Дженни Квон (Jennie Kwon), Джулес Брайант (Julez Bryant), Сара Вайнсток (Sara Weinstock) и Зои Чикко (Zoë Chicco).

В прошлом году дизайнеры ездили в Ботсвану, чтобы посетить рудники De Beers, и создали подвески, вдохновленные этой поездкой.

Подвески от дизайнеров, которые символизируют ландшафт Ботсваны и ее жителей, будут проданы с аукциона в конце этого года - дата еще не определена.

Выручка от аукциона будет направлена на поддержку благотворительных организаций Ботсваны и США.

«Путем этой инициативы мы соединяем сообщество дизайнеров ювелирных украшений с людьми и местами происхождения наших бриллиантов, чтобы дизайнеры могли больше узнать о пути, проделанном бриллиантом De Beers, и его положительном влиянии, - говорит Колби Шергалис (Colby Shergalis), старший вице-президент De Beers. - Красивые и уникальные подвески, которые они создали, являются результатом месяцев работы в трудное время, продуктом вдохновения от воспоминаний о необыкновенных связях, которые ювелиры установили друг с другом и с народом Ботсваны, и мы с нетерпением ждем запуска коллекции в продажу».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





