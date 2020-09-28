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11 сентября 2020

BlueRock зафиксировала операционный убыток в размере 1,5 млн фунтов стерлингов

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Фото: BlueRock

Компания BlueRock Diamonds, владеющая рудником Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, зафиксировала операционный убыток в размере около 1,5 млн фунтов стерлингов при обороте около 1,3 млн фунтов стерлингов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, по сравнению с убытком в размере 471 000 фунтов стерлингов при обороте около 1,4 млн фунтов стерлингов в первой половине 2019 года.
Как заявила компания, увеличение операционного убытка было вызвано влиянием пандемии COVID-19 на производство и цены, затратами на создание основного карьера на участке KV, а также сильными дождями в первые три месяца года.
«Воздействие пандемии COVID-19 было значительным, поскольку она остановила производство на 50 дней и оказала и продолжает оказывать постоянное влияние на цены, - отмечается в заявлении BlueRock. – Сейчас трудно точно оценить финансовые последствия, но, по нашим оценкам, на сегодняшний день влияние всего этого на доход компании составляет примерно от 700 000 до 800 000 фунтов стерлингов».
Несмотря на то, что производство было закрыто почти на два месяца из-за пандемии COVID-19, оно увеличилось на 37%, достигнув 165 000 тонн добытой руды, по сравнению с первым полугодием 2019 года.
В первой половине 2020 года компания произвела 4 981 карат алмазов по сравнению с 4 938 каратами годом ранее.
BlueRock возобновила добычу на низких горизонтах рудника, и с начала июля 2020 года содержание алмазов в руде в среднем повысилось до 4,4 карата на сто тонн.
Дальнейшие планы расширения работ на Кареевлей путем объединения участков KV1 и KV2 для более эффективной добычи привели к увеличению производительности обогатительной фабрики на 20%, что позволяет перерабатывать один миллион тонн руды в год, а также к продвижению работы по переводу ресурса в более высокую категорию.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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