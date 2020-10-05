Rio Tinto полна решимости провести ежегодный тендер по продаже розовых бриллиантов с рудника Аргайл в преддверии его закрытия

Сегодня

Rio Tinto заявила, что предварительный просмотр камней в рамках ее ежегодного тендера по продаже розовых бриллиантов с рудника Аргайл (Argyle) был проведен виртуально из-за пандемии COVID-19 и что реальные просмотры позднее в этом году пройдут с участием особых приглашенных на руднике Аргайл и в Перте, после чего они будут организованы в Сингапуре и Антверпене.

На тендере розовых бриллиантов Argyle 2020 будет представлена коллекция из 62 бриллиантов, в том числе шесть «бриллиантов-героев», таких как «Вечность Аргайла» (Argyle Eternity) весом 2,24 карата, «Эфир Аргайла» (Argyle Ethereal) весом 2,45 карата и «Сакура Аргайла» (Argyle Sakura) весом 1,84 карата.

Также в тендер включены 12 лотов тщательно отобранных и никогда не повторяющихся наборов миниатюрных редких розовых, красных, синих и фиолетовых бриллиантов Argyle общим весом 13,90 карата.

Торги закрываются 2 декабря 2020 года.

Как отмечает Rio Tinto, тендер вдохновлен японской философией Ичиго Ичи, воспевающей неповторимость момента времени.

«Сегодня в Японии розовые оттенки бриллиантов Аргайл являются синонимом романтики и любви, и там существует огромный спрос как на крохотные бледно-розовые, так и на редчайшие красные бриллианты», - сказал Патрик Коппенс (Patrick Coppens), генеральный менеджер по продажам и маркетингу бриллиантового бизнеса Rio Tinto.

На руднике Аргайл компании Rio Tinto в отдаленном восточном районе округа Кимберли в Западной Австралии сосредоточена практически вся мировая добыча редких розовых алмазов, которая прекратится в конце 2020 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



