Эксклюзив
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
21 сентября 2020
Эдвард Ашер: Всемирный алмазный совет активно поддерживает инициативы от рудника до рынка и стремится поддержать старателей и малые алмазодобывающие компании
Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже...
14 сентября 2020
Бриллианты - одна из немногих вещей, которые во все времена привлекали внимание людей во всех уголках мира
Доктор Уша Р. Балакришнан (Usha R. Balakrishnan), выдающийся историк индийских ювелирных украшений, живущая в Мумбае, является главным хранителем Всемирного музея алмазов (World Diamond Museum). Будучи автором и соавтором нескольких томов...
11 сентября 2020
Rio Tinto полна решимости провести ежегодный тендер по продаже розовых бриллиантов с рудника Аргайл в преддверии его закрытия
На тендере розовых бриллиантов Argyle 2020 будет представлена коллекция из 62 бриллиантов, в том числе шесть «бриллиантов-героев», таких как «Вечность Аргайла» (Argyle Eternity) весом 2,24 карата, «Эфир Аргайла» (Argyle Ethereal) весом 2,45 карата и «Сакура Аргайла» (Argyle Sakura) весом 1,84 карата.
Также в тендер включены 12 лотов тщательно отобранных и никогда не повторяющихся наборов миниатюрных редких розовых, красных, синих и фиолетовых бриллиантов Argyle общим весом 13,90 карата.
Торги закрываются 2 декабря 2020 года.
Как отмечает Rio Tinto, тендер вдохновлен японской философией Ичиго Ичи, воспевающей неповторимость момента времени.
«Сегодня в Японии розовые оттенки бриллиантов Аргайл являются синонимом романтики и любви, и там существует огромный спрос как на крохотные бледно-розовые, так и на редчайшие красные бриллианты», - сказал Патрик Коппенс (Patrick Coppens), генеральный менеджер по продажам и маркетингу бриллиантового бизнеса Rio Tinto.
На руднике Аргайл компании Rio Tinto в отдаленном восточном районе округа Кимберли в Западной Австралии сосредоточена практически вся мировая добыча редких розовых алмазов, которая прекратится в конце 2020 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished