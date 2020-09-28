Endiama: бывшие сотрудники спорят из-за компенсации

02 октября 2020

По сообщениям СМИ, ангольская государственная алмазодобывающая компания Endiama обвинила бывших сотрудников, работавших в незавершенных горнодобывающих проектах - СМЛ, Йетвени, Фукаума, Люшиш и Луарика (SML, Yetwene, Fucaúma, Luxinge, and Luarica), - в попытке парализовать ее деятельность.



Как сообщает издание Africa21 Digital, алмазная компания сообщила, что ее бывшие сотрудники проводили демонстрации на ее объектах, пытаясь остановить работу некоторых горнодобывающих проектов.Эти горнодобывающие проекты были приостановлены в 2008 году из-за экономического кризиса, что привело к потере рабочих мест.Бывшие рабочие хотят, чтобы Endiama выплатила им заработную плату, в то время как алмазная компания утверждает, что, поскольку рабочие подписали внесудебное соглашение, предполагавшее определенную компенсацию, это положило конец спору.Согласно заявлению ангольской государственной алмазной компании, бывшие рабочие не имели и не имеют с ней юридических трудовых отношений.По гуманитарным и социальным причинам она взяла на себя обязательство вести переговоры, а позже достигла договоренности, которая завершилась подписанием условий увольнения.В результате этого соглашения Endiama заявила, что ей придется произвести платеж в Национальный институт социального обеспечения, который позволит бывшим работникам интегрироваться в пенсионную систему, процесс, который, по ее словам, уже начался.Однако бывшие рабочие утверждают, что их заставили подписать документ, содержащий условия, которые они теперь хотят пересмотреть, и поэтому подали в суд.Посредничество в споре между двумя сторонами, инициированное в конце прошлого года генеральной инспекцией труда и министерством государственного управления, занятости и социального обеспечения, а также министерством по делам полезных ископаемых и нефтяных ресурсов, в марте этого года закончилось ничем.