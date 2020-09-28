Endiama: бывшие сотрудники спорят из-за компенсации

Эти горнодобывающие проекты были приостановлены в 2008 году из-за экономического кризиса, что привело к потере рабочих мест.
Бывшие рабочие хотят, чтобы Endiama выплатила им заработную плату, в то время как алмазная компания утверждает, что, поскольку рабочие подписали внесудебное соглашение, предполагавшее определенную компенсацию, это положило конец спору.
Согласно заявлению ангольской государственной алмазной компании, бывшие рабочие не имели и не имеют с ней юридических трудовых отношений.
По гуманитарным и социальным причинам она взяла на себя обязательство вести переговоры, а позже достигла договоренности, которая завершилась подписанием условий увольнения.
В результате этого соглашения Endiama заявила, что ей придется произвести платеж в Национальный институт социального обеспечения, который позволит бывшим работникам интегрироваться в пенсионную систему, процесс, который, по ее словам, уже начался.
Однако бывшие рабочие утверждают, что их заставили подписать документ, содержащий условия, которые они теперь хотят пересмотреть, и поэтому подали в суд.
Посредничество в споре между двумя сторонами, инициированное в конце прошлого года генеральной инспекцией труда и министерством государственного управления, занятости и социального обеспечения, а также министерством по делам полезных ископаемых и нефтяных ресурсов, в марте этого года закончилось ничем.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished