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Ценность золота и алмазов
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11 сентября 2020
Лаборатория AIGS открывает второй филиал в Китае
Фото: AIGS
Лаборатория Азиатского института геммологических наук (Asian Institute of Gemological Sciences, AIGS) открыла свой второй филиал в Китае, чтобы удовлетворить растущий спрос на отчеты о характеристиках драгоценных камней на китайском рынке. Теперь ее клиенты могут принести свои драгоценные камни в ее приемную в Шэньчжэне, ведущем центре торговли драгоценными камнями в Китае. В июне AIGS открыла свой первый филиал в Шанхае.
«Невзирая на коронавирус, жизнь продолжается, - говорит Кеннеди Хо (Kennedy Ho), председатель AIGS. - Мы открываем наш филиал в Шэньчжэне в ответ на многочисленные запросы наших китайских клиентов. Новое окно приема предоставит больше удобств для наших клиентов в Китае, многих из которых мы знаем уже давно».
AIGS будет играть ключевую роль в обслуживании обширного и растущего китайского рынка роскоши, обеспечивая надежные и признанные во всем мире стандарты проверки драгоценных камней. Геммологи AIGS соблюдают самые строгие процедуры для проведения испытаний каждого камня и используют самые современные передовые приборы для точного и эффективного их анализа.
Обратившись в лабораторию, покупатели через 5-7 рабочих дней смогут получить точные и понятные сведения о своих драгоценных камнях.
Расположенная в Бангкоке AIGS давно поддерживает тесные связи с китайским рынком. Многие китайские студенты прошли курсы в школе AIGS, а лаборатория AIGS в Таиланде предложила свои услуги по работе с драгоценными камнями для китайских клиентов.
Филиалы AIGS в Шэньчжэне и Шанхае обслуживают промышленность драгоценных камней и ювелирных изделий, а также рядовых покупателей, предоставляя широкий спектр отчетов об анализе драгоценных камней и ювелирных изделий, включая рубины, сапфиры и изумруды.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished