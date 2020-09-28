Избраны новые члены правления AWDC

02 октября 2020

Фото: AWDC









Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) объявил о назначении шести новых членов совета директоров, представляющих торговый сектор.Сахаг Арсланян (Sahag Arslanian, компания Arslanian Group nv) и Изи Морсель (Isi Morsel, Dali Diamond Company nv) избраны в категории руководители компаний с годовым оборотом более 100 млн евро. В категории глав компаний с оборотом от 30 до 100 млн евро в совет директоров AWDC вошли Джей Мехта (Jay Mehta, J. N. Diamonds bv) и Дэвид Готлиб (David Gotlib, IDRP bv). Компании с оборотом менее 30 млн евро будут представлять Лалит Кумар Нахата (Lalit Kumar Nahata, Nahata Lalit) и Амиш Джайн (Amish Jain, N. N. Diamonds bv).Члены совета директоров AWDC Хаим Плученик (Chaim Pluczenik), Мишель Насельски (Michel Nasielski) и Филип Хойманс (Philip Hoymans), представляющие алмазные биржи, а также Мартин Рейнерс (Martine Reynaers) в качестве независимого директора остаются на своих постах еще на два года, до выборов в 2022 году.Обновленному составу совета директоров предстоит также избрать из числа своих членов нового президента AWDC. Правление простится с действующим президентом AWDC Нишитом Парикхом (Nishit Parikh), который уйдет в отставку после двух лет пребывания на этом посту.