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11 сентября 2020

Избраны новые члены правления AWDC

02 октября 2020
Новости
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Фото: AWDC


Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) объявил о назначении шести новых членов совета директоров, представляющих торговый сектор.
Сахаг Арсланян (Sahag Arslanian, компания Arslanian Group nv) и Изи Морсель (Isi Morsel, Dali Diamond Company nv) избраны в категории руководители компаний с годовым оборотом более 100 млн евро. В категории глав компаний с оборотом от 30 до 100 млн евро в совет директоров AWDC вошли Джей Мехта (Jay Mehta, J. N. Diamonds bv) и Дэвид Готлиб (David Gotlib, IDRP bv). Компании с оборотом менее 30 млн евро будут представлять Лалит Кумар Нахата (Lalit Kumar Nahata, Nahata Lalit) и Амиш Джайн (Amish Jain, N. N. Diamonds bv).
Члены совета директоров AWDC Хаим Плученик (Chaim Pluczenik), Мишель Насельски (Michel Nasielski) и Филип Хойманс (Philip Hoymans), представляющие алмазные биржи, а также Мартин Рейнерс (Martine Reynaers) в качестве независимого директора  остаются на своих постах еще на два года, до выборов в 2022 году.
Обновленному составу совета директоров предстоит также избрать из числа своих членов нового президента AWDC. Правление простится с действующим президентом AWDC Нишитом Парикхом (Nishit Parikh), который уйдет в отставку после двух лет пребывания на этом посту.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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