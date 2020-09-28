Diamond Fields продлила на восемь месяцев соглашение о проекте Беравина

02 октября 2020





Фото: DFR





Diamond Fields Resources (DFR) согласовала с TMH Acquisition продление на восемь месяцев своего соглашения по проекту добычи циркона Беравина (Beravina) из-за текущих ограничений на поездки и работы, вызванных пандемией COVID-19.Продление было также связано с ожидаемым воздействием сезона дождей на Мадагаскаре, которое не позволило компании продвинуть проект в ожидаемые сроки.Крайний срок завершения работ первой фазы и начала работ второй фазы продлен компанией Diamond Fields Resources с 30 сентября 2020 года до 31 мая 2021 года.Соглашение требовало от Diamond Fields Resources проведения дополнительных геологоразведочных работ для обнаружения потенциальных новых месторождений полезных ископаемых или расширения существующего месторождения.В случае успеха у компании есть возможность провести буровую кампанию по проекту для определения границ таких залежей.В Diamond Fields Resources также сообщили, что если работы по второй фазе не начнутся до 31 мая 2021 года, то договор будет расторгнут.