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11 сентября 2020

Diamond Fields продлила на восемь месяцев соглашение о проекте Беравина

02 октября 2020
Новости
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Фото:  DFR

Diamond Fields Resources (DFR) согласовала с TMH Acquisition продление на восемь месяцев своего соглашения по проекту добычи циркона Беравина (Beravina) из-за текущих ограничений на поездки и работы, вызванных пандемией COVID-19.
Продление было также связано с ожидаемым воздействием сезона дождей на Мадагаскаре, которое не позволило компании продвинуть проект в ожидаемые сроки.
Крайний срок завершения работ первой фазы и начала работ второй фазы продлен компанией Diamond Fields Resources с 30 сентября 2020 года до 31 мая 2021 года.
Соглашение требовало от Diamond Fields Resources проведения дополнительных геологоразведочных работ для обнаружения потенциальных новых месторождений полезных ископаемых или расширения существующего месторождения.
В случае успеха у компании есть возможность провести буровую кампанию по проекту для определения границ таких залежей.
В Diamond Fields Resources также сообщили, что если работы по второй фазе не начнутся до 31 мая 2021 года, то договор будет расторгнут.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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