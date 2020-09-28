Diamond Fields продлила на восемь месяцев соглашение о проекте Беравина

Продление было также связано с ожидаемым воздействием сезона дождей на Мадагаскаре, которое не позволило компании продвинуть проект в ожидаемые сроки.
Крайний срок завершения работ первой фазы и начала работ второй фазы продлен компанией Diamond Fields Resources с 30 сентября 2020 года до 31 мая 2021 года.
Соглашение требовало от Diamond Fields Resources проведения дополнительных геологоразведочных работ для обнаружения потенциальных новых месторождений полезных ископаемых или расширения существующего месторождения.
В случае успеха у компании есть возможность провести буровую кампанию по проекту для определения границ таких залежей.
В Diamond Fields Resources также сообщили, что если работы по второй фазе не начнутся до 31 мая 2021 года, то договор будет расторгнут.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished