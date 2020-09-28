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11 сентября 2020

Правительство Индии выпустило уведомление, разрешающее внесение изменений в сертификаты Кимберлийского процесса

02 октября 2020
Новости
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                                          Фото: DGFT

Генеральное управление внешней торговли (Directorate General of Foreign Trade, DGFT) правительства Индии выпустило уведомление от 28 сентября 2020 года, разрешающее исправления технического характера, типографских ошибок или очевидных ошибок в сертификатах Кимберлийского процесса (КП) в соответствии со стандартной операционной процедурой (Standards Operating Procedure, SOP), одобренные Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). Исправления допускаются и в отношении сертификатов КП, выданных на алмазное сырье, которое предстоит импортировать.
Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC, в связи с этим сказал: «Данное уведомление является шагом к дальнейшему облегчению ведения бизнеса в этом секторе. Совет благодарит DGFT за это уведомление и отмечает усилия таможни, налогового управления и торгового департамента в деле сотрудничества и выдачи рекомендаций, направленных на решение давней проблемы и укрепление Кимберлийского процесса».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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