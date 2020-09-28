Правительство Индии выпустило уведомление, разрешающее внесение изменений в сертификаты Кимберлийского процесса

02 октября 2020





Фото: DGFT





Генеральное управление внешней торговли (Directorate General of Foreign Trade, DGFT) правительства Индии выпустило уведомление от 28 сентября 2020 года, разрешающее исправления технического характера, типографских ошибок или очевидных ошибок в сертификатах Кимберлийского процесса (КП) в соответствии со стандартной операционной процедурой (Standards Operating Procedure, SOP), одобренные Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). Исправления допускаются и в отношении сертификатов КП, выданных на алмазное сырье, которое предстоит импортировать.Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC, в связи с этим сказал: «Данное уведомление является шагом к дальнейшему облегчению ведения бизнеса в этом секторе. Совет благодарит DGFT за это уведомление и отмечает усилия таможни, налогового управления и торгового департамента в деле сотрудничества и выдачи рекомендаций, направленных на решение давней проблемы и укрепление Кимберлийского процесса».