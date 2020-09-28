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11 сентября 2020

Правительство увеличило лимит на закупку драгкамней в бюджете-2021 втрое, до $500 млн, минимального рубежа по сделке с АЛРОСА

01 октября 2020
Новости
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Фото: АЛРОСА

(FINMARKET.RU) - Правительство РФ в 3,4 раза увеличило лимит на закупку драгметаллов и драгкамней в Госфонд, следует из проекта федерального бюджета на очередную трехлетку, опубликованного в среду после внесения в Госдуму.
Выплаты на приобретение драгметаллов и драгкамней в 2021 году составят 39,82 млрд рублей против ранее запланированных 11,5 млрд рублей. В 2022 году закупки вновь ожидаются на уровне не выше 11,5 млрд рублей, также, как и в 2023 году.
«Дополнительно рассматривается возможность выкупа в 2021 году алмазного сырья у АК «АЛРОСА» в Госфонд России в целях минимизации негативных последствий, связанных с распространением в 2020 году новой коронавирусной инфекции, и поддержки АК «АЛРОСА», - следует из документа.
Лимит закупок на будущий год, таким образом, определен на уровне приблизительно $500 млн. Это минимальный рубеж для сделки между АЛРОСА и Гохраном по закупке алмазов. Сделка готовится по поручению президента РФ в ответ на запрос главы Якутии, который еще до эскалации ситуации с коронавирусом предложил выкупить алмазы АЛРОСА на сумму от $500 млн до $1млрд. С обострением пандемии республика предложила рассмотреть выкуп на $1,7 млрд.
Сейчас сделка может пройти в несколько траншей: например, половина сделки - до конца года, вторая половина - в первом-втором квартале 2021 года, говорил ранее глава АЛРОСА Сергей Иванов. Тайминг и объем будут зависеть от потребностей компании и состояния рынка алмазов. Например, если рынок восстановится в сентябре-октябре, АЛРОСА перенесет продажу на будущий год, говорил он.
Объем поступлений от реализации госзапасов драгметаллов и драгкамней из Госфонда на будущий год установлен на уровне 5 млрд рублей, в 2022 и 2023 годах - 4,5 млрд рублей.
«Планируется реализация мелкоразмерных алмазов, а также других низколиквидных видов ценностей, не представляющих интереса для длительного хранения в составе Госфонда России и сохранивших товарный вид (например, ювелирные изделия из драгоценных металлов и/или драгоценных камней массового производства и другие виды подобных ценностей», - поясняется в документе.

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