Mountain Province Diamonds объявляет о достижении решений в сфере финансирования

На своем внеочередном собрании акционеров, состоявшемся 29 сентября 2020 года, Mountain Province Diamonds Inc объявила, что ее акционеры одобрили две сделки с заинтересованностью, которые значительно укрепили финансовое положение компании в период, когда она ищет ответы на проблемы, связанные с пандемией COVID-19.
Во-первых, в существующую кредитную линию компании были внесены определенные поправки, в том числе корректировка процентной ставки до фиксированных 5% годовых с ежемесячной выплатой и снятие определенных финансовых обязательств сроком на один год. Поскольку г-н Дермот Десмонд (Dermot Desmond) обеспечил рефинансирование и продление существующей кредитной линии компании на сумму 25 млн долларов США, компания выплатила г-ну Десмонду комиссию, равную 1% от совокупной основной суммы, доступной по кредитной линии. Компания Dunebridge Worldwide контролируется Дермотом Десмондом, являющимся инсайдером и стороной, связанной с Mountain Province.
Во-вторых, незаинтересованные акционеры также одобрили увеличение объема продаж с 50 млн долларов США до 100 млн долларов США в соответствии с существующим соглашением о продаже алмазов между компанией, некоторыми ее дочерними предприятиями и Dunebridge Worldwide. Увеличение объема продаж дает компании возможность продавать добытые алмазы по преобладающим рыночным ценам и потенциально получать прибыль в будущем, если и когда Dunebridge Worldwide решит продать алмазы.
Условия этих сделок были единогласно одобрены независимыми членами совета директоров Mountain Province. Специальный комитет независимых директоров Mountain Province, каждый из которых не зависит от менеджмента, и г-н Десмонд провели целенаправленное и всестороннее рассмотрение сделок, а также различных альтернатив и вариантов финансирования, доступных Mountain Province, и пришли к выводу, что эти сделки являются разумными и представляют собой лучший выбор для Mountain Province.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished