Mountain Province Diamonds объявляет о достижении решений в сфере финансирования

01 октября 2020





Фото: Mountain Province





На своем внеочередном собрании акционеров, состоявшемся 29 сентября 2020 года, Mountain Province Diamonds Inc объявила, что ее акционеры одобрили две сделки с заинтересованностью, которые значительно укрепили финансовое положение компании в период, когда она ищет ответы на проблемы, связанные с пандемией COVID-19.Во-первых, в существующую кредитную линию компании были внесены определенные поправки, в том числе корректировка процентной ставки до фиксированных 5% годовых с ежемесячной выплатой и снятие определенных финансовых обязательств сроком на один год. Поскольку г-н Дермот Десмонд (Dermot Desmond) обеспечил рефинансирование и продление существующей кредитной линии компании на сумму 25 млн долларов США, компания выплатила г-ну Десмонду комиссию, равную 1% от совокупной основной суммы, доступной по кредитной линии. Компания Dunebridge Worldwide контролируется Дермотом Десмондом, являющимся инсайдером и стороной, связанной с Mountain Province.Во-вторых, незаинтересованные акционеры также одобрили увеличение объема продаж с 50 млн долларов США до 100 млн долларов США в соответствии с существующим соглашением о продаже алмазов между компанией, некоторыми ее дочерними предприятиями и Dunebridge Worldwide. Увеличение объема продаж дает компании возможность продавать добытые алмазы по преобладающим рыночным ценам и потенциально получать прибыль в будущем, если и когда Dunebridge Worldwide решит продать алмазы.Условия этих сделок были единогласно одобрены независимыми членами совета директоров Mountain Province. Специальный комитет независимых директоров Mountain Province, каждый из которых не зависит от менеджмента, и г-н Десмонд провели целенаправленное и всестороннее рассмотрение сделок, а также различных альтернатив и вариантов финансирования, доступных Mountain Province, и пришли к выводу, что эти сделки являются разумными и представляют собой лучший выбор для Mountain Province.