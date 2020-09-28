Diamcor получит конвертируемый заем в размере 3,5 млн канадских долларов

01 октября 2020

Фото: Diamcor









Diamcor Mining, владеющая рудником Крон-Эндора (Krone-Endora) в рамках проекта Венеция (Venetia) в Южной Африке, заявила, что намерена завершить получение конвертируемого займа на сумму до 3,5 млн канадских долларов.Согласно компании, этот финансовый ресурс будет использоваться для общих корпоративных целей, возобновления работ и дальнейшего продвижения производственных программ, которые выполнялись до закрытия Крон-Эндора в связи с пандемией COVID-19.Правительство Южной Африки недавно ослабило жесткие ограничения на самоизоляцию, что позволяет Diamcor возобновить работу на руднике.Данный финансовый ресурс будет состоять из необеспеченных конвертируемых векселей со сроком действия два года с даты заключения сделки и ставкой в 10% годовых.В течение первого года проценты будут начисляться и выплачиваться в первую годовщину выпуска векселя. Во второй год проценты будут начисляться и выплачиваться раз в полгода.До погашения не потребуются никакие выплаты основного долга.