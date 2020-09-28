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11 сентября 2020

В августе выручка Гонконга от продажи ювелирных изделий упала на 38%

01 октября 2020
Новости
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Фото: PhotoMIX-Company (Pixabay)

В августе продажа ювелирных изделий и других предметов роскоши в Гонконге снизилась на фоне увеличения случаев заражения коронавирусом. По данным Департамента переписи и статистики Гонконга, выручка от продажи ювелирных изделий, часов и других ценных подарков по сравнению с тем же месяцем в прошлом году упала на 38%, до 317,5 млн долларов.
Продажи во всех категориях товаров розничной торговли в августе упали на 13%, до 3,3 млрд долларов.
Розничные продажи в августе оставались слабыми на фоне третьей волны эпидемии. Выручка от ювелирных изделий, часов и других ценных подарков упала на 62%, до 2,45 млрд долларов за период с января по август этого года.
За период с января по август 2020 года продажи во всех категориях товаров розничной торговли снизились на 30%, до 27,47 млрд долларов.
По мнению аналитиков, эта ситуация, как ожидается, сохранится в ближайшее время, поскольку экономические условия остаются под давлением. Кроме того, поскольку въездной туризм вряд ли быстро восстановится в ближайшем будущем, розничная торговля останется сложной.
Двухнедельный карантин, введенный правительством Гонконга для туристов, прибывающих из материкового Китая, также препятствовал розничным продажам, поскольку в августе приток туристов из Китая упал на 99,9%.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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