В августе выручка Гонконга от продажи ювелирных изделий упала на 38%

01 октября 2020

Фото: PhotoMIX-Company (Pixabay)





В августе продажа ювелирных изделий и других предметов роскоши в Гонконге снизилась на фоне увеличения случаев заражения коронавирусом. По данным Департамента переписи и статистики Гонконга, выручка от продажи ювелирных изделий, часов и других ценных подарков по сравнению с тем же месяцем в прошлом году упала на 38%, до 317,5 млн долларов.Продажи во всех категориях товаров розничной торговли в августе упали на 13%, до 3,3 млрд долларов.Розничные продажи в августе оставались слабыми на фоне третьей волны эпидемии. Выручка от ювелирных изделий, часов и других ценных подарков упала на 62%, до 2,45 млрд долларов за период с января по август этого года.За период с января по август 2020 года продажи во всех категориях товаров розничной торговли снизились на 30%, до 27,47 млрд долларов.По мнению аналитиков, эта ситуация, как ожидается, сохранится в ближайшее время, поскольку экономические условия остаются под давлением. Кроме того, поскольку въездной туризм вряд ли быстро восстановится в ближайшем будущем, розничная торговля останется сложной.Двухнедельный карантин, введенный правительством Гонконга для туристов, прибывающих из материкового Китая, также препятствовал розничным продажам, поскольку в августе приток туристов из Китая упал на 99,9%.