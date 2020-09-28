Геологи АЛРОСА исследуют новое кимберлитовое тело под Айхалом

30 сентября 2020





Фото: АЛРОСА









Геологи АЛРОСА приступили к изучению нового кимберлитового тела неподалеку от поселка Айхал в Мирнинском районе Якутии, сообщила компания в опубликованном вчера пресс-релизе. Оконтуривание труднодоступного кимберлита, которое планируется завершить в IV квартале 2020 года, осуществляется с помощью метода электротомографии.Новая кимберлитовая трубка находится под озером Мутное в 12 км от Айхала. Подтвердив алмазоносность кимберлита, геологи приступили к определению его границ, после чего можно будет начать подсчет ресурсов, а потом и запасов. Это позволит оценить перспективы промышленного освоения нового рудопроявления. Предполагается, что буровые работы будут завершены во втором квартале, а предварительная оценка прогнозных ресурсов будет подготовлена в течение лета 2021 года.Чтобы точнее оценить размеры рудного тела, перекрытого озером, каменными глыбами и осадочными породами, специалисты АЛРОСА используют методику электротомографии.«Электротомография – это технология электроразведки с высокой разрешающей способностью, которая позволяет работать с применением современной высокопроизводительной аппаратуры и использовать эффективные алгоритмы двумерного и трехмерного моделирования. Благодаря ей сокращаются объемы трудоемкого и затратного разведочного бурения при выполнении геологических изысканий и, соответственно, сроки и бюджет поисковых работ», - прокомментировал главный геолог АЛРОСА Константин Гаранин.Геологи АЛРОСА получили портативную многоэлектродную электроразведочную станцию российского производства в конце 2019 года, и уже успели опробовать ее на кимберлитовой трубке Сюльдюкарская в Ыгыаттинском алмазоносном районе.