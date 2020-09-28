Израильская и Дубайская алмазные биржи подписали стратегическое соглашение

30 сентября 2020

Йорам Дваш (слева) и Ахмед бин Сулайем подписывают стратегическое соглашение. Фото: IDE

Вслед за соглашением о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами Израильская и Дубайская алмазные биржи в ходе недавней видеоконференции подписали соглашение о продвижении сотрудничества и диалога между двумя биржами.В рамках данного соглашения Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE) откроет представительство в Дубае, а Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) откроет офис в Рамат-Гане для развития торговли между двумя странами.Президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) в связи с этим сказал: «Мы очень рады подписать это стратегическое соглашение с DMCC. Дубай с его свободной зоной и удобными условиями для ведения бизнеса стал одним из важнейших алмазных центров в мире. Это соглашение между нашими двумя центрами мирового класса будет иметь огромное значение для обеих сторон».«Благодаря Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) мы узнали и оценили лидеров алмазной отрасли Дубая. Соглашение позволит нам развивать эти отношения на благо членов наших бирж», - добавил Дваш.Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель совета директоров DMCC и председатель совета директоров Дубайской алмазной биржи, сказал: «Стратегическое соглашение, подписанное между Дубайской алмазной биржей и Израильской алмазной биржей, является важным соглашением, которое открывает огромный потенциал для обеих сторон. Правительство Дубая поручило DMCC стимулировать мировую торговлю сырьевыми товарами через Дубай, и это соглашение привлечет в эмират бизнес, а также увеличит региональную и международную торговлю этими драгоценными камнями».