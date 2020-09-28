Эксклюзив
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
Сегодня
Ценность золота и алмазов
Организация Инициативы в области искусства и культуры (Initiatives in Arts and Culture) и De Beers недавно совместно провели веб-семинар, посвященный ценности золота и бриллиантов. В вебинаре, который вел Микки Алам Хан (Mickey Alam Khan)...
28 сентября 2020
Украшения с бриллиантами привлекают клиентов больше, чем когда-либо
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
21 сентября 2020
Эдвард Ашер: Всемирный алмазный совет активно поддерживает инициативы от рудника до рынка и стремится поддержать старателей и малые алмазодобывающие компании
Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже...
14 сентября 2020
Бриллианты - одна из немногих вещей, которые во все времена привлекали внимание людей во всех уголках мира
Доктор Уша Р. Балакришнан (Usha R. Balakrishnan), выдающийся историк индийских ювелирных украшений, живущая в Мумбае, является главным хранителем Всемирного музея алмазов (World Diamond Museum). Будучи автором и соавтором нескольких томов...
11 сентября 2020
Израильская и Дубайская алмазные биржи подписали стратегическое соглашение
Йорам Дваш (слева) и Ахмед бин Сулайем подписывают стратегическое соглашение. Фото: IDE
Вслед за соглашением о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами Израильская и Дубайская алмазные биржи в ходе недавней видеоконференции подписали соглашение о продвижении сотрудничества и диалога между двумя биржами.
В рамках данного соглашения Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE) откроет представительство в Дубае, а Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) откроет офис в Рамат-Гане для развития торговли между двумя странами.
Президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) в связи с этим сказал: «Мы очень рады подписать это стратегическое соглашение с DMCC. Дубай с его свободной зоной и удобными условиями для ведения бизнеса стал одним из важнейших алмазных центров в мире. Это соглашение между нашими двумя центрами мирового класса будет иметь огромное значение для обеих сторон».
«Благодаря Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) мы узнали и оценили лидеров алмазной отрасли Дубая. Соглашение позволит нам развивать эти отношения на благо членов наших бирж», - добавил Дваш.
Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель совета директоров DMCC и председатель совета директоров Дубайской алмазной биржи, сказал: «Стратегическое соглашение, подписанное между Дубайской алмазной биржей и Израильской алмазной биржей, является важным соглашением, которое открывает огромный потенциал для обеих сторон. Правительство Дубая поручило DMCC стимулировать мировую торговлю сырьевыми товарами через Дубай, и это соглашение привлечет в эмират бизнес, а также увеличит региональную и международную торговлю этими драгоценными камнями».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished