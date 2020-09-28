GJEPC стремится укрепить торговлю драгоценными камнями и ювелирными изделиями между Индией и Великобританией

30 сентября 2020





Фото: GJEPC





Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC) 28 сентября 2020 года организовал виртуальную деловую встречу, чтобы соединить производителей ювелирных изделий из Индии и ведущих розничных и оптовых продавцов из Великобритании. По случаю этой встречи с приветственным словом выступили Маниш Сингх (Manish Singh), министр экономики Высокой комиссии Индии в Великобритании; Рохит Вадхвана (Rohit Vadhwana), первый секретарь по экономике Верховной комиссии Индии в Великобритании, а также Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC, и другие должностные лица GJEPC.Пока британские и индийские бизнесмены обменивались мнениями, Колин Шах сказал: «Торговля драгоценными камнями и ювелирными изделиями между Индией и Великобританией удвоилась с 555 миллионов долларов в 2015 году до 1,3 миллиарда долларов в 2018 году. Великобритания заняла 9-е место среди ключевых партнеров Индии по экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий, и есть потенциал для увеличения экспортной доли страны в Великобритании. GJEPC активно использует цифровую платформу для создания виртуальных бизнес-программ для связи с покупателями со всего мира и дальнейшего развития экспорта».В своем вступительном слове Маниш Сингх отметил: «Очень важно развивать двустороннюю торговлю между Индией и Великобританией, особенно в секторе драгоценных камней и ювелирных изделий. Есть некоторые проблемы в плане таможенных пошлин и бухгалтерского учета, но уже существуют надежные межправительственные механизмы для решения таких вопросов на самом высоком уровне». Рохит Вадхвана сообщил, что драгоценные камни и ювелирные изделия входят в пятерку самых продаваемых предметов в торговле между Индией и Великобританией и, следовательно, это важный аспект для рассмотрения руководством обеих стран.