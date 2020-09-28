Африка теряет 89 млрд долларов в год из-за незаконных финансовых потоков

30 сентября 2020





Фото: Couns elling (Pixabay)





Согласно докладу, опубликованному Организацией Объединенных Наций (ООН), африканские страны ежегодно теряют 88,6 млрд долларов из-за незаконных финансовых потоков, что эквивалентно 3,7% всей экономической продукции континента.В опубликованном в понедельник отчете Конференции ООН по торговле и развитию (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) показано, что источником незаконных финансовых потоков в основном являются добывающие отрасли.Из примерно 40 млрд долларов США, полученных от добычи полезных ископаемых в 2015 году, 77% приходилось на цепочки поставок золота, за которыми следовали алмазы (12%) и платина (6%).«Незаконные финансовые потоки лишают государственную казну необходимых ресурсов для расходов на развитие, - говорит генеральный секретарь UNCTAD Мухиса Китуйи (Mukhisa Kituyi). - Выводы доклада подтверждают, что такие финансовые потоки в Африке высоки и со временем только увеличиваются».По данным UNCTAD, африканский континент потерял 836 млрд долларов из-за незаконного вывоза капитала с 2000 по 2015 год.