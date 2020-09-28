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11 сентября 2020

CIBJO проведет вебинар по повышению спроса на природные бриллианты

29 сентября 2020
Новости
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                               Фото: CIBJO
   


Международная ювелирная конфедерация CIBJO на этой неделе намерена провести еще один вебинар, посвященный развитию спроса на природные бриллианты.
CIBJO уже провела серию вебинаров, посвященных влиянию пандемии COVID-19.
«На нашем втором вебинаре во втором сезоне мы обсуждаем, как участники алмазной отрасли, от горняков до розничных торговцев, инвестируют в кампании, которые стимулируют потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами», - говорится в сообщении CIBJO по этому поводу.
Вебинар рассмотрит, как повысить спрос на природные камни и кто должен за это платить.
В сообщении о вебинаре говорится, что в нем примут участие Стивен Люсье (Stephen Lussier), председатель совета директоров компании Forevermark и исполнительный вице-президент по потребительским товарам и брендам компании De Beers; Дэвид Келли (David Kellie), исполнительный директор Совета по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC); Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data; Кэрил Капечи (Caryl Capeci), исполнительный директор Chow Tai Fook North America и Hearts On Fire; и президент CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri).
Модераторами вебинара будут Эдвард Джонсон (Edward Johnson) и Стивен Бенсон (Steven Benson).

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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