CIBJO проведет вебинар по повышению спроса на природные бриллианты

29 сентября 2020

Фото: CIBJO









Международная ювелирная конфедерация CIBJO на этой неделе намерена провести еще один вебинар, посвященный развитию спроса на природные бриллианты.CIBJO уже провела серию вебинаров, посвященных влиянию пандемии COVID-19.«На нашем втором вебинаре во втором сезоне мы обсуждаем, как участники алмазной отрасли, от горняков до розничных торговцев, инвестируют в кампании, которые стимулируют потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами», - говорится в сообщении CIBJO по этому поводу.Вебинар рассмотрит, как повысить спрос на природные камни и кто должен за это платить.В сообщении о вебинаре говорится, что в нем примут участие Стивен Люсье (Stephen Lussier), председатель совета директоров компании Forevermark и исполнительный вице-президент по потребительским товарам и брендам компании De Beers; Дэвид Келли (David Kellie), исполнительный директор Совета по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC); Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data; Кэрил Капечи (Caryl Capeci), исполнительный директор Chow Tai Fook North America и Hearts On Fire; и президент CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri).Модераторами вебинара будут Эдвард Джонсон (Edward Johnson) и Стивен Бенсон (Steven Benson).