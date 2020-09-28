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11 сентября 2020

Ангола приглашает намибийские компании инвестировать в свою промышленность

29 сентября 2020
Новости
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Фото: Африканская ассоциация производителей алмазов (Facebook)

Ангола предложила намибийским компаниям инвестировать в различные проекты в своем горнодобывающем и нефтяном секторах.
Приглашение было сделано министром по делам полезных ископаемых, нефти и газа Диамантино Азеведу (Diamantino Azevedo) во время видеоконференцсвязи с его намибийским коллегой Дэвидом Томасом (David Thomas), министром по делам энергетики и шахт.
Намибия является соседней страной и членом Сообщества экономического развития юга Африки (Southern African Economic Development Community, SADC), на которое Ангола планирует полагаться в этой области. В ходе встречи обсуждались такие вопросы, как реформа Ассоциации африканских стран-производителей алмазов (Association of African Diamond Producing Countries) и создание Специальной комиссии по управлению во главе с Анголой.
Оба руководителя также обсудили подготовку к заседаниям Совета министров и Комитета экспертов, которые обсудят будущее Африканской ассоциации производителей алмазов. Ангола и Намибия будут искать механизмы, которые позволят добиться более конкретных и ощутимых результатов в плане двустороннего сотрудничества между двумя странами в области нефти, газа и других полезных ископаемых.

Диас Франсиско, корреспондент Rough&Polished в Анголе


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