Ангола приглашает намибийские компании инвестировать в свою промышленность

29 сентября 2020





Фото: Африканская ассоциация производителей алмазов (Facebook)





Ангола предложила намибийским компаниям инвестировать в различные проекты в своем горнодобывающем и нефтяном секторах.Приглашение было сделано министром по делам полезных ископаемых, нефти и газа Диамантино Азеведу (Diamantino Azevedo) во время видеоконференцсвязи с его намибийским коллегой Дэвидом Томасом (David Thomas), министром по делам энергетики и шахт.Намибия является соседней страной и членом Сообщества экономического развития юга Африки (Southern African Economic Development Community, SADC), на которое Ангола планирует полагаться в этой области. В ходе встречи обсуждались такие вопросы, как реформа Ассоциации африканских стран-производителей алмазов (Association of African Diamond Producing Countries) и создание Специальной комиссии по управлению во главе с Анголой.Оба руководителя также обсудили подготовку к заседаниям Совета министров и Комитета экспертов, которые обсудят будущее Африканской ассоциации производителей алмазов. Ангола и Намибия будут искать механизмы, которые позволят добиться более конкретных и ощутимых результатов в плане двустороннего сотрудничества между двумя странами в области нефти, газа и других полезных ископаемых.