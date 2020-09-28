Аттавапискат против свалки производственных отходов, создания которой добивается De Beers

29 сентября 2020





Фото: De Beers (Victor Mine)





De Beers Canada (DBC) добивается одобрения правительства Онтарио на строительство и засыпку третьего полигона для производственных отходов на руднике Виктор (Victor), в то время как коренная народность аттавапискат возражает против этого шага, согласно сообщениям СМИ.Рудник Виктор сейчас находится на стадии закрытия, и предполагается, что его вывод из эксплуатации и реабилитация позволят оставить ландшафт в чистом и безопасном состоянии. Большая часть производственных отходов алмазных рудников пригодна для повторного использования и утилизации, а половина предлагаемых компанией отходов для захоронения будет использоваться для строительства линий электропередач или дорог.Руководитель общины аттавапискат Дэвид Накоги (David Nakogee) говорит: «De Beers должна перевезти около 100 000 кубометров материала, который можно было бы повторно использовать или переработать. Разумеется, им это не нужно, когда у них есть альтернатива превратить наши земли в свою свалку мусора».То, как DBC добивается одобрения Онтарио на строительство дополнительной свалки, вызывает подозрения. DBC совсем недавно получила разрешение на строительство полигона для засыпки отходов в связи с закрытием рудника точно такого же размера, и теперь компания просит Онтарио утвердить вторую такую же свалку, доведя общий объем отходов проекта ликвидации алмазных рудников почти до 200 000 кубических метров.Это происходит после того, как DBC запросила одобрение Онтарио на прекращение необходимого мониторинга качества воды на руднике путем изъятия этого положения из разрешения на забор воды.Народность аттавапискат решительно отвергает все это, но еще неизвестно, обратит ли правительство Онтарио какое-либо внимание на данную ситуацию.