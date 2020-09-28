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11 сентября 2020

Зимбабвийские полицейские арестованы за работу с контрабандистами алмазов из Маранге

29 сентября 2020
Новости
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Фото: succo (Pixabay)

По сообщениям государственных СМИ, два старших офицера полиции центрального округа Мутаре (Mutare) были арестованы за то, что якобы работали «курьерами», перевозившими алмазы, украденные с месторождения Маранге (Marange) в Зимбабве.
Издание Manica Post сообщает, что криминальные алмазные синдикаты прибегли к услугам «полицейских-мошенников» для транспортировки камней через блокпосты на дорогах в обход строгих контрольно-пропускных пунктов в районе добычи алмазов.
Джозеф Мламбо (Joseph Mlambo), помощник инспектора, и Феликс Мачака (Felix Machaka), инспектор, который также является руководителем подразделения по работе в сфере полезных ископаемых, фауны и флоры, недавно предстал перед магистратским судом Мутаре по обвинению в хранении драгоценных камней, сопротивлении аресту и попытке воспрепятствовать отправлению правосудия. Оба отпущены под залог.
В 2019 году в провинции Маникаленд, где ведет работы государственная зимбабвийская алмазодобывающая компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), было арестовано не менее 2 359 нелегальных алмазодобытчиков.
Ожидается, что алмазы добавят по крайней мере 1 млрд долларов к 12 млрд долларов, которые, как рассчитывает Зимбабве, горнодобывающая промышленность внесет в валовой внутренний продукт страны к 2023 году.
Зимбабве также планирует более чем в три раза увеличить добычу алмазов, доведя ее до 11 млн каратов к 2023 году с 3,2 млн каратов в 2018 году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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