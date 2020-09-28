Зимбабвийские полицейские арестованы за работу с контрабандистами алмазов из Маранге

Джозеф Мламбо (Joseph Mlambo), помощник инспектора, и Феликс Мачака (Felix Machaka), инспектор, который также является руководителем подразделения по работе в сфере полезных ископаемых, фауны и флоры, недавно предстал перед магистратским судом Мутаре по обвинению в хранении драгоценных камней, сопротивлении аресту и попытке воспрепятствовать отправлению правосудия. Оба отпущены под залог.
В 2019 году в провинции Маникаленд, где ведет работы государственная зимбабвийская алмазодобывающая компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), было арестовано не менее 2 359 нелегальных алмазодобытчиков.
Ожидается, что алмазы добавят по крайней мере 1 млрд долларов к 12 млрд долларов, которые, как рассчитывает Зимбабве, горнодобывающая промышленность внесет в валовой внутренний продукт страны к 2023 году.
Зимбабве также планирует более чем в три раза увеличить добычу алмазов, доведя ее до 11 млн каратов к 2023 году с 3,2 млн каратов в 2018 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished