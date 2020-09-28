Lucapa и партнеры заработали 5,6 млн долларов на продаже алмазов с рудника Луло

28 сентября 2020

Фото: Lucapa Diamond









Lucapa Diamond и ее ангольские партнеры продали 3 862 карата алмазов с рудника Луло (Lulo), получив выручку в размере 5,6 млн долларов, что соответствует средней цене 1 450 долларов за карат.Lucapa Diamond, которая владеет Луло вместе с Endiama и Rosas & Petalas, сообщила, что общий объем продаж с начала года до настоящего времени составил 16 128 каратов на сумму 21,3 млн долларов (при средней цене алмазов в 1 323 доллара за карат).«Как и ожидалось, высокие производственные показатели и рекордное извлечение алмазов на Луло в июле и августе вместе с восстановлением спроса на алмазы, положительно влияющим на цены, должны предвещать хорошие результаты для Луло во втором полугодии 2020 года», - сказал директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).На сегодняшний день на руднике Луло добыто 15 алмазов весом более 100 каратов, и он является одним из крупнейших источников аллювиальных алмазов в мире по их средней стоимости в долларах за карат.